Immobili militari dismessi, un patrimonio sprecato

“Il Friuli Venezia Giulia per decenni è stata la regione più militarizzata d'Italia, ma dopo la fine della Guerra Fredda molte strutture sono state dismesse, senza però pensare al loro riutilizzo”, spiega il deputato di Forza Italia, Roberto Novelli. “Sono complessivamente 608 gli immobili militari dichiarati alienabili, ma in 18 anni solo 135 sono stati ceduti. Un patrimonio immobiliare sprecato, stabili che avrebbero potuto essere ceduti e che, invece, sono stati abbandonati e ridotti a ruderi, diventando ricettacolo di sporcizia e spesso delinquenza. Uno scempio perpetrato ai danni della comunità del Friuli Venezia Giulia, che oggi pretende risposte e l’individuazione dei responsabili”.

Sul tema, Novelli ha presentato un’interrogazione parlamentare per chiarire lo 'stato dell’arte' della dismissione dei beni immobili afferenti al demanio militare. Dal dialogo con il Ministero della Difesa, però, oltre ai numeri, non sono arrivate risposte concrete.

Entrando nel dettagli del 'censimento' degli immobili, sono 196 quelli non alloggiativi (caserme e postazioni) dismessi e dichiarati alienabili: di questi 53 sono stati richiesti dalla Regione, di 41 da trasferire agli enti locali. Per quanto riguarda gli alloggi, dei 3.300 presenti sul territorio nazionale in Fvg ne sono stati individuati 608 da alienare, ma solo un’esigua parte è stata ceduta. In particolare 41 alienati tramite esercizio del diritto di prelazione dell’occupante; 23 aggiudicati recentemente e in fase di rogito; 42 mantenuti in conduzione a chi vi risiede; otto per i quali è in itinere la procedura di vendita del diritto di usufrutto; 13 non ancora inseriti in bandi d’asta; 452 inseriti in bandi d’asta, ma non ceduti per totale assenza di offerte.

“I numeri forniti dal Governo, in particolare i 452 alloggi messi all’asta e non venduti per mancanza di offerte non sorprendono: sono immobili talmente degradati che è impossibile trovare soggetti interessati al loro acquisto”, attacca Novelli. “E’ stata persa l’occasione di mettere immobili sani sul mercato quando questo era in grado di assorbire l’offerta, e ora ci troviamo con delle macerie. Rischiamo di passare dei decenni prima che la situazione migliori e, nel frattempo, le condizioni degli immobili peggioreranno, rendendo impossibile quel che ora è difficile. Un quadro preoccupante, una gestione fallimentare: il Governo adesso individui i responsabili, si impegni per recuperare il recuperabile e aggiornare sugli auspicati passi avanti: lo dobbiamo ai cittadini”, conclude Novelli.