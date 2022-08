Importante progetto di rigenerazione urbana a Sacile

Il Friuli Venezia Giulia si conferma terra attrattiva per investimenti e l'Amministrazione regionale non può che plaudere all'iniziativa di un imprenditore illuminato che ha deciso di rigenerare un'area urbana dismessa con un progetto di sviluppo integrato ricco di visione, filosofia sostenibile e potenzialità per far diventare Sacile un punto di incontro per designers, architetti, operatori del legno ma anche semplici visitatori e cittadini curiosi.

Lo ha commentato l'assessore regionale alle Attività produttive al termine dell'odierno incontro in cui il titolare del gruppo Itlas Labor Legno Patrizio Dei Tos, uno dei primi produttori di pavimenti in legno al mondo, ha presentato in municipio a Sacile il progetto "Wood Street Theatre".

Alla presenza del sindaco e della Giunta, a cui il primo nucleo progettuale era stato presentato due anni e mezzo fa, oggi l'architetto Marco Casamonti del gruppo Archea ha spiegato lo stato di avanzamento e l'idea fondo che ha guidato la stesura del progetto preliminare che prevede un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro a totale carico del privato.

Il complesso si trova in prossimità della Strada Statale n. 13, punto nodale di collegamento tra la Regione Veneto e l'ingresso da ovest al territorio friulano.

Una lunga vetrina di 300 metri, con un portico coperto spiovente per 16 metri, interamente realizzati in legno permetteranno di creare una cerniera aperta alla vista dei visitatori e della comunità sul sito produttivo e di creare aree pubbliche che si fonderanno con lo show room dell'azienda.

I progettisti - che hanno già firmato opere di grande richiamo per il settore moda, food e fashion - hanno studiato un progetto che sia biglietto da visita di rigenerazione, sostenibilità e raffinatezza architettonica.

Per il Comune e la Regione si tratta di un progetto di valenza importante per la rigenerazione urbana di aree produttive dismesse e un volano di ulteriore attrattività per un genere di impresa che reinveste nel territorio creando valore aggiunto.