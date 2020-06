Imu, a Buttrio prorogata a settembre per agevolare bar e negozi

Per agevolare i cittadini di Buttrio e venire incontro a tutti i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche e finanziarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’assessore al Bilancio Patrizia Minen ha proposto al consiglio comunale di differire il termine di scadenza del pagamento della rata di acconto dell’IMU 2020 dal 16 giugno al 30 settembre, limitatamente alla quota di competenza del Comune (esclusa la quota IMU “riservata” allo Stato relativa agli immobili ad uso produttivo di categoria D). La proposta ha trovato l’adesione anche da parte della minoranza.



“Ritengo doveroso procedere in tal senso – spiega l’assessore -, tenuto conto che i soggetti maggiormente interessati sono gli immobili appartenenti alle categorie catastali dalla A alla C non già interessati dalle esenzioni disposte dai recenti provvedimenti normativi (immobili degli agriturismi, affittacamere, case/appartamenti per vacanza, bed & breakfast, per citarne alcuni). Ne beneficeranno quindi, tra gli altri, i bar, i negozi, gli uffici e gli immobili adibiti ad attività diversi da quelli della categoria D. Così facendo contribuiremo a sostenere le esigenze di liquidità degli operatori economici del nostro territorio”.