Imu, a Pasiano di Pordenone è polemica

“L’amministrazione comunale, in silenzio e senza sterili chiacchiere, volte solamente a raccogliere consensi, sta lavorando per affrontare al meglio questo post emergenza”. Il sindaco di Pasiano, Edi Piccinin, replica così l’attacco di Andrea Bressan, del gruppo di minoranza “Viva Pasiano”, in merito al rinvio della scadenza del primo acconto Imu dopo l’emergenza coronavirus.

“In questi giorni ho notato che la notizia sulla mozione presentata dal gruppo Viva Pasiano sta suscitando molto interesse - spiega Piccinin -. La discuteremo sicuramente nella prima seduta utile del consiglio comunale. Abbiamo già valutato l’ipotesi di un differimento dell’Imu, tanto auspicato dal consigliere Bressan come misura quasi provvidenziale. Vorrei ricordare, però, che la maggioranza delle famiglie pasianesi non è tenuta a pagare questa imposta poiché non è proprietaria di una seconda casa; e sulla prima casa questa non è dovuta”.



Continua il sindaco “Mi stupisce leggere la notizia riguardo alle agevolazioni per gli immobili turistici quando questa è estesa anche agli agriturismi. Specifico che il Comune non può certo disporre della quota Imu di competenza statale, calcolata sui fabbricati strumentali, e pertanto mi chiedo se davvero un differimento del termine di pagamento dell’imposta municipale unica rappresenti una misura incisiva per affrontare l’emergenza dei più bisognosi. Grazie a questa Amministrazione è stata potenziata la lotta all’evasione fiscale. In precedenza la questione è stata sottovalutata, a sfregio di chi ha sempre pagato regolarmente. Se tutti avessero pagato a tempo debito quanto dovuto adesso si potrebbe pagare meno”.“Ringrazio comunque il gruppo Viva Pasiano per le proposte e le mozioni che inoltra, e che saranno valutate per il bene della comunità - conclude Piccinin -. Chiedo però uno sforzo a tutto il Consiglio: formulate istanze sostenibili. Per quanto sia facile scrivere: meno tasse e più contributi per tutti, non lo è altrettanto garantire la stabilità dei conti pubblici”.