Imu, a San Vito al Tagliamento slitta in autunno

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’acconto per la nuova Imu, istituita con la Legge di bilancio 2020. La scadenza è fissata al 16 giugno prossimo. Tuttavia a San Vito al Tagliamento slitterà per decisione dell’Amministrazione comunale che ha in questo caso autonomia decisoria lasciata agli stessi enti locali dal Governo centrale.



Nel segno della ripartenza, oggi è approdata in Giunta comunale la questione dei tributi da versare in particolare l’IMU, e la decisione presa è stata quella di prorogare al 30 settembre 2020 il pagamento dell’Imposta municipale unica. Slitta così da inizio estate a inizio autunno una “tradizionale” scadenza programmata, in virtù delle difficoltà di natura sociale ed economica dettate dai tre mesi di emergenza sanitaria alle spalle.



Anche ai cittadini di San Vito al Tagliamento quindi sarà offerta la possibilità di avere oltre tre mesi in più per pagare l’imposta comunale. “Una misura messa legittimamente in atto dal Comune - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - a sostegno dei cittadini per fronteggiare la situazione economica derivante dalle misure di contenimento del Covid-19 e, al contempo, per esprimere una volontà di ripresa”.



“Si tratta di un atto - commenta il Sindaco - per venire incontro alle difficoltà di molti sanvitesi in questo periodo di emergenza ed è anche un segnale forte per permettere di inquadrare meglio la ripartenza”. Dunque alla base c’è una condizione di necessità e di particolare gravità che ha concesso all’organo di governo cittadino il potere di assumere questa decisione. Il tutto accompagnato da un preciso segnale di fiducia.Il Sindaco ricorda che l’Amministrazione comunale anche quest’anno invierà a casa del contribuente il modello precompilato per il pagamento così da semplificarne le modalità. Invio che avverrà ai primi di settembre.