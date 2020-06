La giunta comunale di Campoformido ha deliberato, il 5 giugno scorso, il differimento del termine per il pagamento dell'acconto Imu2020 dal 16 giugno al 30 settembre 2020 ad eccezione degli immobili appartenenti al gruppo catastale D per i quali è prevista la riserva di gettito in favore dello Stato per la quota calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento escluso gli immobili iscritti nella categoria catastale D10 per i quali non vige tale riserva