In Aula il confronto sulla disabilità

"Il percorso che stiamo affrontando insieme sul Disegno di legge 173 sulla disabilità, che pone il Friuli Venezia Giulia tra le Regioni più avanzate d'Italia, è basato sulla condivisione più ampia e sul confronto con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'importante iter che modernizza e rendere attuale la Legge regionale 41 del 1996". Lo ha sottolineato oggi il vicegovernatore e assessore con delega alla Disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione delle audizioni relative al Ddl in sede di III Commissione in Consiglio regionale. I lavori hanno preso avvio alle 10 per concludersi a metà pomeriggio, suddivisi in quattro sedute.

Hanno espresso la loro piena condivisione rispetto alla finalità e ai contenuti della norma quadro in primis la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili delle loro famiglie delle Friuli Venezia Giulia, e poi Anci Fvg, Uncem, Cisi, Campp, le aziende sanitarie, i servizi sociali dei Comuni, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali, le realtà cooperative, il Forum del terzo settore, oltre a numerosi altri enti, associazioni e realtà regionali coinvolte dal complesso e innovativo iter.

"Quello che stiamo facendo insieme è un percorso di integrazione socio-sanitaria che sarà esempio per gestire altri modelli di prese in carico di cronicità diverse - ha detto Riccardi -. Lavoriamo su un modello portatore di un'innovazione partecipata, ragionata e concreta, nel segno della massima condivisione con tutte le parti".

Il Ddl 173 ha la finalità di promuovere una reale integrazione delle politiche e rafforzare la responsabilità condivisa tra il sistema sanitario e il sistema sociale nella cura e assistenza delle persone con disabilità. Vuole consolidare ancora di più il rapporto tra istituzioni e terzo settore, per implementare e sviluppare una rete sempre più capillare e sussidiaria. Il fine è permettere la realizzazione di interventi in grado di garantire alle persone con disabilità l'accessibilità ai diritti di tutti, in tutte le aree importanti della vita.

Il disegno di legge sarà preso in esame in sede III Commissione lunedì 17 ottobre.