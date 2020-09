in Aula il Piano annuale delle Politiche abitative

"Un programma a sostegno del sistema casa costruito per rispondere alle necessità abitative e ai bisogni reali della collettività emerse dal lavoro di monitoraggio costante compiuto dai tavoli territoriali e che individua una serie di azioni prioritarie legate all'emergenza Covid-19, pandemia che ha prodotto riflessi e inevitabili criticità nel settore dell'abitare e del costruire". È quanto affermato dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti intervenuto oggi a Trieste ai lavori della IV Commissione del Consiglio regionale chiamata a esprimere un parere sul Programma regionale delle politiche abitative 2020-2022 e sul Piano annuale relativo al 2020.

"Le linee di indirizzo - ha spiegato l'assessore - sono tese a sostenere prioritariamente la domanda di edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa e di edilizia convenzionata. Non verrà poi trascurate la necessità di fornire sostegno alle locazioni, considerate le esigenze delle famiglie colpite dalla crisi legata all'epidemia tutt'ora in corso, e al settore delle costruzioni, storico volano del tessuto economico regionale".

Il programma triennale contempla una serie di interventi destinati a migliorare la fruibilità e l'accessibilità degli spazi abitativi anche attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, e ad aumentare il numero di alloggi Ater legati all'edilizia sovvenzionata.

Riferendosi agli esercizi 2021 e 2022, l'assessore ha inoltre confermato la volontà della Regione di proseguire nell'opera di riqualificazione del patrimonio edilizio per soddisfare le esigenze del territorio compatibilmente con la contrazione di risorse generate dalla pandemia. Inoltre ha ricordato l'ormai prossima operatività di un nuovo canale contributivo dedicato all'installazione e all'adeguamento degli ascensori: "un'azione che rappresenta - ha detto - un'ulteriore risposta al crescente bisogno di miglioramento della mobilità e dell'accessibilità delle abitazioni in una regione caratterizzata da un alto tasso di anzianità della popolazione".

Quanto ai fondi stanziati, il totale di impegni che figurano nel Piano annuale delle Politiche abitative 2020 ammonta a 39.461.239 euro; di questi, 4 milioni sono destinati all'edilizia sovvenzionata (1,6 milioni nel 2021 e 2,4 milioni nel 2022), a cui si aggiungono ulteriori 1,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per il 2020, due milioni per l'edilizia convenzionata in proprietà (1 milione nel 2020 e 1 milione nel 2021), 32 milioni 461mila 239 euro per l'edilizia agevolata (12.461.239 per il 2020, 10 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022) e un milione per la linea contributiva ascensori (500 mila euro per 2021 e 500 mila per il 2022).

Nel corso del 2020 a favore dell'edilizia agevolata sarà destinato anche il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 pari a 2 milioni e 350.118 euro. A bilancio 2020 i fondi di spesa corrente per Ater-Fondo sociale sono pari a 12 milioni e 300mila euro, per il sostegno alle locazioni sono 8 milioni di euro e per il sostegno ai proprietari di seconde case per alloggi da adibire a locazione ammontano a 50 mila euro.

“Le risorse per le politiche abitative annunciate oggi in Commissione sono assolutamente insufficienti. Per questo abbiamo votato contro i testi presentati”. Così la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, dopo la riunione della IV Commissione che ha approvato due delibere della Giunta. “Il fondo per il recupero di alloggi da destinare alle Ater, che ammonta a 4 milioni fino al 2022, di fatto non consente alcun tipo di azione concreta – sottolinea Dal Zovo -. Eppure la stessa delibera sottolinea come l'emergenza Covid finirà con l'aumentare la richiesta di edilizia residenziale, ma le risorse non basteranno certo a soddisfare la maggiore domanda”.

“E anche le risorse stanziate per la tanto sbandierata misura per l'acquisto della prima casa non basteranno a soddisfare le necessità. Parliamo infatti – sostiene la capogruppo – di uno stanziamento di 32 milioni di euro nel 2021- 2022 quando le domande dovrebbero ammontare a un totale di 75 milioni. È inutile ampliare la platea, quando poi non si riesce a garantire le risorse. ci siamo detti molto preoccupati della situazione in regione: in questo modo i cittadini rimarranno in attesa di alloggi o del bonus prima casa”.

"Per i cittadini, che sulle promesse fatte da Fedriga e dalla sua Lega hanno scommesso il loro futuro, non c'è alcun rispetto. Le migliaia di famiglie che hanno chiesto e sperato di ricevere il contributo per la prima casa, sono state tradite: a fronte delle 5mila 300 domande, equivalenti a 75milioni di euro, la Giunta Fedriga ne ha stanziati solo 12 per il 2020, e anche sul triennio 2021-23 non si copre nemmeno la metà delle richieste, lasciando quindi a secco migliaia di cittadini".

A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, a margine della seduta della IV commissione riunita oggi per esprimere il parere sui programmi annuale e triennale delle politiche abitative.

"La Giunta si è ben ricordata di creare nuovi cda e di spartire le poltrone agli amici, poi si sono dimenticati dei cittadini e dei soldi necessari per realizzare e sistemare le abitazioni. I piani sulle politiche abitative avrebbero dovuto fare chiarezza e garantire un futuro, rispetto alla confusione fatta con le modifiche alla legge sulla casa (la legge 1 del 2016), ampliando in maniera improvvida la platea dei beneficiari. La Giunta Fedriga si è riempita la bocca di promesse salvo poi tradire le aspettative e gettare nell'incertezza le tante famiglie che, sulla base di quelle promesse, hanno fatto i conti per comprare una casa. Molti cittadini potrebbero aspettare per anni i soldi promessi, mentre altri non li vedranno mai arrivare".

"Ormai è chiaro che l'aver portato a 5 anni la residenza per aver diritto alle agevolazioni e contributi prima casa danneggia soprattutto quei giovani che arrivato in Fvg grazie alle Università decidono poi di stabilirsi qui trovato un lavoro", commenta Furio Honsell di Open Sinistra FVG, che ha votato contro. "È questa la Regione del futuro? Inoltre la facilità con la quale la Giunta ha esteso tali agevolazioni anche a coloro che consumano suolo e non solamente a chi recupera e riqualifica l'esistente produce un aumento di richieste e quindi non garantisce il fatto che gli incentivi arriveranno a chi ne fa richiesta. Ancora una volta la Giunta Fedriga promette ma non assicura di mantenere, come per gli incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti" sostiene Honsell. "Inoltre non sono previste più azioni di housing sociale, che pur aveva dato ottimi risultati".