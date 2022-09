In Aula il ricordo dell'ex consigliere Otello Bosari

In apertura di seduta antimeridiana del Consiglio regionale, il presidente Piero Mauro Zanin ha commemorato l'ex consigliere Otello Bosari, al quale è stato dedicato un minuto di silenzio. Scomparso a fine luglio all'età di 92 anni, Bosari sedette in Consiglio regionale per tre legislature di fila in anni decisivi per lo sviluppo politico ed economico del Friuli Venezia Giulia, dal 1964 al 1978. Fu uno dei consiglieri pionieri - ha ricordato ancora Zanin - che diedero vita alla prima assemblea legislativa regionale. Eletto nella lista del Pci, approdò in Regione dopo l'esperienza di consigliere comunale a Pordenone e in concomitanza con l'impegno amministrativo nel municipio di Cordovado.

In Consiglio regionale, Bosari si occupò in particolare di legislazione nel campo dei lavori pubblici e di urbanistica, ma anche della ricostruzione post-terremoto dopo le terribili scosse del 1976. Bosari è stato anche un apprezzato insegnante nelle scuole elementari di Tiezzo e Cordenons, e in seguito docente di storia contemporanea nei corsi di formazione professionale. Una passione intellettuale, quella per la storia, che lo portò a pubblicare numerosi saggi sulle riviste Qualestoria, Quaderni di storia e Quaderni della biblioteca.

"L'ultima pubblicazione di Bosari, intitolata Dall'idea di Europa all'Unione europea - ha ricordato ancora il presidente dell'Assemblea legislativa, prima di portare le condoglianze ai familiari presenti in aula - è una storia del percorso tracciato dai trattati di pace, ed è uscita a pochi giorni dalla sua scomparsa".