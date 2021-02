In Aula il ricordo di Giancarlo Castagnoli

I lavori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduti da Piero Mauro Zanin, si sono aperti con un intenso ricordo dedicato alla memoria dell'ex consigliere regionale Giancarlo Castagnoli. È stato lo stesso presidente Zanin, premettendo di avere avuto "l'onore di conoscerlo e il piacere di frequentarlo, apprezzandone il tratto umano ed empatico", a procedere nella commemorazione, prima di lasciare spazio al tradizionale minuto di raccoglimento da parte dell'Aula.

Castagnoli si è spento nei giorni scorsi a Udine all'età di 81 anni, dopo una lunga malattia. Era entrato in Consiglio nel 1993, eletto nella lista della Lega Nord e poi, nel corso della VII legislatura, era passato al Gruppo Misto per aderire infine a Rinnovamento italiano-Lista Dini. Era stato anche candidato alle elezioni provinciali con la lista di Autonomia Friuli e, più recentemente, alle comunali di Udine 2013.

"In Consiglio regionale partecipò attivamente ai lavori della Commissione competente in materia di attività produttive - ha ricordato Zanin - portando nelle discussioni le istanze di commercianti ed esercenti di fronte alla sbilanciata pianificazione dei grandi centri commerciali. Fu anche componente della Commissione che si occupava di cultura e sport, dove non mancava di segnalare la scarsa attenzione riservata a discipline come rugby, volley e basket".

Parallelamente all'attività politica, Castagnoli era stato anche uno degli uomini-simbolo della palla ovale regionale e a lungo capitano del Rugby Udine. Ha giocato fino ai quarant'anni, restando poi nell'ambiente e organizzando la prima partita della Nazionale italiana nel capoluogo friulano. Inoltre, ha collaborato con l'Udinese Calcio come responsabile marketing, mentre in campo professionale ha avviato e gestito importanti negozi di abbigliamento nella sua Udine.

"I colleghi della VII legislatura e le numerose persone che ha continuato a frequentare una volta cessato il mandato consiliare lo descrivono - ha concluso Zanin, prima di porgere le condoglianze dell'intera Assemblea legislativa ai famigliari di Castagnoli e alla moglie Susy, presente nell'emiciclo di piazza Oberdan - come una persona empatica, sempre pronta alla battuta e caratterizzata da un'ironia non banale, forte della necessità di condividere le battaglie politiche, ma anche momenti di serenità in amicizia".