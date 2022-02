In Aula il ricordo di Mario Coiro

"Un uomo appassionato e innamorato del Friuli, un galantuomo attento alle persone più in difficoltà e a lungo impegnato in politica". Così il presidente Piero Mauro Zanin, in apertura della seduta antimeridiana del Consiglio regionale, ha voluto ricordare Mario Coiro, scomparso di recente a 90 anni, al quale è stato dedicato un minuto di silenzio.

Coiro è stato consigliere regionale per tre mandati, dal 1984 al 1998, prima nelle file del Movimento sociale italiano e poi in Alleanza nazionale. "Nato in provincia di Messina, arrivò a Pordenone nel 1950 come ufficiale dei Bersaglieri, e da allora non ha più lasciato il Friuli - ha ricordato Zanin - dove ha costruito una bella famiglia con la moglie Luisa, le figlie Antonella, Gisella ed Elena, i generi e i nipoti. All'inizio degli anni Ottanta prese la decisione di lasciare l'Esercito per dedicarsi alla professione di avvocato penalista, che ha svolto con una costante attenzione alle persone in situazioni di difficoltà, per le quali era disposto a lavorare gratuitamente".

"Coiro ha meritato l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica nel 1979 e di Ufficiale dell'Ordine al merito nel 2006. Per il servizio reso alla comunità regionale e per la grande attenzione ai valori umani - ha concluso il presidente - alla famiglia vadano le più sentite condoglianze dell'intera assemblea legislativa regionale".