In Aula lo slogan Stop Mes

Dopo la mozione presentata ieri in Consiglio regionale, questa mattina la maggioranza ha aperto i lavori in Aula con la protesta contro il Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Gli esponenti del gruppo della Lega hanno esposto dai loro banchi dei cartelli, componendo l'hashtag #StopMes, lanciato dal segretario ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per protestare contro il fondo Salva Stati. I consiglieri leghisti, con in testa il capogruppo Mauro Bordin, hanno composto la scritta, per poi riporre i cartelli e lasciar proseguire i lavori.