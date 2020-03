In Aula si parla del Coronavirus

"Solidarietà, vicinanza, gratitudine" sono state espresse in Aula dalla presidenza del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin all'operato della Giunta, di tutti gli uomini e le donne del sistema salute e della Protezione civile, nonché ai sindaci e ai loro collaboratori e in generale a tutte le persone del sistema produttivo, scolastico e ai cittadini per come hanno affrontato la prima settimana segnata dal problema del diffondersi del Coronavirus.

A seguire, è stata la Giunta regionale a entrare nel merito dei dati, ripercorrendo tutte le fasi del diffondersi dei contagi anche in Friuli Venezia Giulia e illustrando le strategie decise e gli strumenti messi in campo per arginare la patologia.