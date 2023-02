In cammino verso le Regionali a Prato Carnico

Inizia da Prato Carnico il percorso partecipato della coalizione a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza del Friuli Venezia Giulia, verso le Regionali del 2 e 3 aprile.

Sabato 4 febbraio, l’auditorium comunale nella frazione di Pieria ospiterà spazi di ascolto e confronto al quale tutte le cittadine e tutti i cittadini sono invitati a portare il loro contributo in un cammino che "toccherà tutti i territori della regione per ascoltare e raccogliere proposte, indirizzando le energie di quanti immaginano un futuro diverso per la nostra terra".

Il primo appuntamento della coalizione si terrà in montagna (come si chiarisce fin dal titolo “Iniziamo dalla montagna”), perché, spiega Moretuzzo, "in montagna si verificano prima che altrove fenomeni e processi che poi interessano tutto il territorio regionale, come il decremento demografico, la chiusura dei negozi di prossimità e la mancanza di alcuni servizi fondamentali, ed è proprio dalla montagna che possono arrivare le risposte più innovative e orientate al futuro delle comunità".

Dopo le registrazioni dei partecipanti, alle 15.30 è previsto l’intervento di Moretuzzo; alle 16, inizieranno le attività di gruppi di lavoro (che si occuperanno di sanità e welfare, energia e ambiente, economia e comunità), per chiudersi alle 18 con le conclusioni dei referenti degli stessi gruppi.