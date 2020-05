In Castello il primo Consiglio Comunale ai tempi del Covid, ma è polemica

Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha annunciato la data e il luogo in cui si terrà il prossimo Consiglio Comunale. La prima seduta in epoca covid19 si svolgerà lunedì 18 maggio nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, nello stesso luogo in cui si riuniva il consiglio della Patria del Friuli, uno dei primi esempi di parlamento al mondo durato fino all'occupazione napoleonica del 1797.

“Abbiamo scelto questo luogo simbolico come auspicio di ripartenza per la nostra città – ha annunciato il primo cittadino su Facebook -. Oggi 6 maggio, a 44 anni dal terremoto del 1976, la nostra storia ci insegna che anche questa volta possiamo farcela”.



La notizia arriva dopo la 'minaccia' di ricorrere al Prefetto lanciata ieri da gran parte dell'opposizione, che ha dichiarato di sentirsi destituita del mandato e delle sue funzioni. In poco più di cinque mesi, a Palazzo d'Aronco si solo tenuti tre Consigli, l'ultimo il 17 febbraio, poco prima che la pandemia sconvolgesse completamente le vite dei cittadini di Udine e d'Italia. Proprio per questo dalla minoranza, il 14 aprile, era stata inoltrata la richiesta di un Consiglio straordinario. Eleonora Meloni (Pd), prima firmataria di quella convocazione, non commenta con entusiasmo la decisione del sindaco: "La giunta deve dare un’accelerata – spiega - o a farne le spese sarà l’intera città".



Perplesso per il ritardo accumulato e per le modalità della comunicazione anche, capogruppo Prima Udine: "È singolare che arrivi prima un post del sindaco che la convocazione ufficiale del presidente del consiglio comunale. Ci sono voluti atti formali per ottenere la convocazione della massima assemblea cittadina quasi che per sindaco e assessori sia più un fastidio che un diritto costituzionale.”Più morbida, invece, la linea del. "Questo non è il momento della contrapposizione - spiega la consigliera pentastellata Rosaria Capozzi -, dobbiamo tendere alla coesione per far ripartire tutto".