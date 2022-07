In Consiglio regionale incontro sul nuovo impianto Siot

Ascoltare le preoccupazioni di sindaci e rappresentanti delle comunità coinvolte in merito alla realizzazione di una centrale di cogenerazione da fonti fossili presso le stazioni di pompaggio del lago dei Tre Comuni e di Casteons di Paluzza.

Con questa finalità e su interessamento dei consiglieri Massimo Moretuzzo (Patto) e Luca Boschetti (Lega), il presidente dell'Assemblea Fvg, Piero Mauro Zanin, ha incontrato nel corso di una una riunione d'emergenza svoltasi in Consiglio regionale il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, accompagnato da alcuni esponenti dei comitati Alto But, San Dorligo della Valle Dolina e Salvalago.

Al centro del confronto l'esito della relazione stesa dall'Agenzia per l'energia del Friuli Venezia Giulia, su richiesta dell'Amministrazione di Paluzza, per il progetto di realizzazione di una stazione di pompaggio nel comune carnico, che sottolinea come gli investimenti che Siot vorrebbe mettere in campo, "abbiano una natura prevalentemente economica, senza evidenti benefici per l'ambiente e i cittadini".

"Se, dopo ulteriori indagini, i numeri emersi dallo studio fossero confermati - ha commentato Zanin - è chiaro che non si tratta più di un'opera funzionale di rilevanza nazionale ed internazionale, bensì di carattere economico. Come tale, seppur legittima, dovrebbe prevalere l'interesse della comunità, quantomeno in forma di mitigazione, con il coinvolgimento dei vari portatori di interesse come le comunità locali e con percorsi di massima trasparenza".

"Siamo davanti ad un progetto Siot che meritava una condivisione con i territori interessati - ha continuato Boschetti - prima che le stesse venissero a conoscenza solo a giochi fatti, sarebbe auspicabile che fossero fatte tutte le verifiche del caso specialmente sulle emissioni in atmosfera. Oggi davanti a ciò non possiamo stare a guardare, ma dobbiamo chiedere tutele per le nostre comunità".

"I progetti presentati dalla Siot - ha concluso Moretuzzo - non possono essere imposti contro la volontà delle comunità locali, soprattutto perché, dalla valutazione espressa dall'Agenzia Per l'Energia, è evidente che si tratta esclusivamente di una speculazione finanziaria, che avrà un impatto ambientale pesantissimo e un aumento dei consumi energetici ingiustificabile".