In Consiglio regionale si parlerà di Newco

Il calendario 2023 delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale sarà deciso dai capigruppo assieme al presidente Piero Mauro Zanin lunedì prossimo, 9 gennaio, alle 15.30 presso la sala Gialla della sede di Trieste. Ma per le Commissioni è già tempo di riunirsi.

Le convocazioni riguardano innanzitutto la IV di Mara Piccin (FI), che alle 10 incontrerà i vertici della Giunta regionale - presidente Massimiliano Fedriga e vicepresidente Riccardo Riccardi - accompagnati dall'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, in merito allo stato dell'arte e agli intendimenti sull'affidamento della concessione autostradale alla Newco Alto Adriatico.

La seduta continuerà con l'illustrazione del disegno di legge 188 "Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili" e una serie di risposte ad altrettante interrogazioni: su quanto ancora bisognerà aspettare per la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada regionale 305 in prossimità del Sacrario di Redipuglia, nonché sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia Mestre e i lavori per il collegamento con l'aeroporto di Venezia, entrambe del consigliere Diego Moretti (Pd); sulle problematiche relative alla mobilità di persone con disabilità, della consigliera Simona Liguori (Civica Fvg); sulla responsabilità dei ritardi nella realizzazione della ciclovia del Livenza, e sull'implementazione della rete ferroviaria nel Friuli Occidentale, tutte e due di Nicola Conficoni (Pd).

Stesso giorno, ma per le 14.30, la convocazione della V Commissione presieduta da Diego Bernardis (Lega), che in previsione ha prima l'esame della proposta di legge costituzionale 19 "Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) in materia di enti locali", poi del disegno di legge 189 "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome".

La II Commissione di Alberto Budai (Lega) ha comunicato che mercoledì 11, alle 14.30, ascolterà in audizione tutti i maggiori portatori di interesse del disegno di legge 181 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")". Si tratta dei rappresentanti delle amministrazioni locali, delle Camere di commercio, dell'impresa, delle cooperative, degli artigiani, degli allevatori, degli agricoltori, degli esercenti, dei sindacati.

A chiudere la settimana consiliare sarà la III Commissione giovedì pomeriggio, quando il suo presidente, Ivo Moras (Lega), porterà all'attenzione dei consiglieri la proposta di legge nazionale di cui è primo firmatario, la 17, che prevede "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbo da deficit d'attenzione e/o iperattività (Ddai o Adhd)", siglata anche dagli altri esponenti regionali della Lega.

A corollario di questi lavori, martedì 10, con inizio alle 11, a Trieste, presso la sala de Rinaldini di piazza Oberdan 5, sarà rinnovato il protocollo d'intesa "Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata". I firmatari sono: il Garante regionale dei diritti della persona, la Commissione regionale per le pari opportunità, il Comitato regionale per le comunicazioni, l'Osservatorio regionale antimafia, il Difensore civico, l'Ufficio scolastico regionale e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.

Due giorni dopo, dalle 17 alle 18, con rinnovo dell'appuntamento per giovedì 26 gennaio, il Garante regionale della persona terrà un webinar volto a sostenere il sistema della tutela volontaria e a presentare la figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (Msna), realizzato in collaborazione con il progetto Tutori Never Alone Friuli Venezia Giulia e Calabria.