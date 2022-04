In Fvg 24 nuove Stelle al Merito del Lavoro

Alle 10.30 di domenica 1 maggio, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, a Trieste, si svolgerà la cerimonia della consegna delle Stelle al Merito del Lavoro e dei relativi brevetti per l’anno 2022. L’ onorificenza, concessa dal Capo dello Stato, sarà consegnata a 24 nuovi Maestri del Lavoro del Friuli Venezia Giulia.

La decorazione della “Stelle al Merito del Lavoro” è concessa alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di imprese pubbliche e private, organizzazioni sindacali e associazioni che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza dei metodi di lavorazione, abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Alla cerimonia oltre al Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, saranno presenti il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e le massime autorità civili, militari e religiose della regione.

Gli insigniti sono: Fiorella Bernabei (Savio Macchine Tessili S.p.A), Manlio Bortolotti (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A), Luigi Boscolo (Trieste Trasporti), Raffaele Canciani (Chiurlo S.p.A), Roberto Casarsa (Degano Primo S.r.L), Giuliana Casasola (ASEM S.p.A.), Micaela Chiaradia (Electrolux Italia S.p.A.), Sandra Contardo (Potocco S.p.A.), Ezio Cumin (Leonardo S.p.A.), Loris De Franceschi (Palazzetti Lelio S.p.A.), Claudio Deluca (Fincantieri S.p.A.), Felice Faraone (Birra Castello S.p.A.), Andrea Gerometta (Diemme Legno S.n.C.), Luca Laurenti (Enel Energia S.p.A.), Luisa Marosa (Ferramenta Sostero dal 1967 snc), Waldo Pagani (Electrolux Professional S.p.A.), Lucia Petrussi (Electrolux Professional S.p.A.), Alessandro Pizzuti (Potocco S.p.A.), Marina Plesnicar (Poste Italiane S.p.A.), Alberto Posocco (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Fabio Rizzi (Autorità Portuale Mare Adriatico Orientale S.p.A), Claudio Rossi (Leonardo S.p.A.), Leucio Bartolomeo Votto (Fincantieri S.p.A.) e Andrea Zane (E-distribuzione S.p.A.).