In Fvg due riforme importanti, Sanità ed Enti locali

Un anno di attività, ma anche le prime nuove mete: il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, parla ai nostri microfoni di quanto realizzato dalle Commissioni e dall'Aula nel corso del 2019, ma anticipa anche le novità già in calendario per gennaio/febbraio 2020.



"Un lavoro di squadra, tra Esecutivo e Legislativo - fa presente Zanin -, che ha permesso due riforme importanti come quelle degli enti locali e della sanità, oltre a leggi Omnibus e provvedimenti riconducibili al settore della famiglia. Ma non da meno si è agito per sviluppare i rapporti internazionali e consolidare quelli con i corregionali all'estero".



Infine una riflessione sul ruolo del Consiglio regionale, tanto rispetto alle competenze della Giunta quanto nei confronti delle comunità territoriali. L'intervista sarà trasmessa il 2 gennaio prossimo e potrà essere seguita collegandosi alla pagina Facebook del Consiglio regionale, ma anche al sito Internet sempre del Consiglio e accedendo alle sezioni "Il Consiglio in diretta", "Cronaca istituzionale" e infine "Consiglio", oppure attraverso il sito della Regione, nella sezione "Tutte le notizie dalla Giunta" e poi "La Regione da vedere".