In Fvg il rischio è 'alto', scatta la fascia arancione

Il report della cabina di regia conferma per il Fvg la fascia arancione. La nostra regione, infatti, resta a rischio 'alto', quindi sarà tra quelle destinate a cambiare colore.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio.

In base ai dati, passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia.

Passano in area arancione, oltre al Fvg, Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta; confermata l'area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano, invece, gialle Basilicata, Campania, Molise, provincia di Trento, Sardegna e Toscana.

L'ANALISI. In generale, si osserva un aumento complessivo del rischio di un'epidemia non controllata e non gestibile nel Paese, dovuto a un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni.

L'indice Rt nazionale è pari a 1,09 in aumento da cinque settimane: è quanto evidenzia il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità.

Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha posto l'accento sul valore elevato d'incidenza nella settimana di monitoraggio nella Regione Veneto (365,21 per 100.000 abitanti), PA di Bolzano (320,82), Emilia Romagna (284,64), e Friuli Venezia Giulia (270,77).

E su tutto il territorio è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti.