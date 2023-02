In Fvg l'occupazione tiene, ma c'è incertezza sul futuro

Nel 2022 sono oltre 266mila le assunzioni in Friuli Venezia Giulia, contro le 241.692 dell'anno prima. Circa 28mila sono a tempo indeterminato, un terzo in più rispetto al 2021. Le cessazioni sono quasi 265mila, con un aumento del 14,9%, mentre le trasformazioni mostrano il cambiamento più marcato, passate dal 12.771 del 2021 alle 19.722 del 2022.

Sono alcuni dei dati diffusi oggi in Regione durante il convegno 'Oltre il mercato: il sistema lavoro in Friuli Venezia Giulia', aperto dal governatore Massimiliano Fedriga e dall'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

A illustrare i numeri è stato Carlos Corvino, responsabile dell'Osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro, una panoramica che in sintesi mostra come il Fvg segni un aumento degli occupati e una crescita della domanda di personale da parte delle imprese, in particolare nel settore dell'edilizia, grazie ai bonus sulle ristrutturazioni attivati a livello nazionale.

Sul fronte delle dimissioni in particolare Corvino si è soffermato sottolineando che "non si tratta di una fuga dal lavoro, ma di una trasformazione del comportamento a seconda delle fasce d'età, complice la pandemia e la diffusione dello smart working". Per i giovani spesso incide la volontà di cercare nuovi sbocchi per la propria carriera, che passa anche attraverso il lancio di un'attività in proprio. Per le persone più adulte e per chi ha figli c'è, invece, spesso l'esigenza di migliorare la conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia.

"Nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, in questi cinque anni siamo intervenuti con politiche mirate per dare garanzie e stabilità al nostro sistema, strutturando settori fondamentali come il lavoro, la famiglia e l'istruzione in un unico contenitore. I risultati sulla crescita dell'economia e sull'occupazione ottenuti dal Friuli Venezia Giulia ci stanno dando ragione, ma il futuro purtroppo rimane ancora incerto. Per questo vogliamo continuare ad attrarre grandi investimenti internazionali per rafforzare ulteriormente la nostra regione nell'ambito delle democrazie occidentali e dell'Unione europea", ha detto Fedriga, intervenuto con un video-messaggio.

"Attraverso misure efficaci abbiamo sostenuto le famiglie della nostra regione - ha ricordato Fedriga -. La denatalità sta però condizionando pesantemente il futuro dell'intero Paese. Anche a livello nazionale vanno messe in campo politiche a favore della natalità che possano invertire questa tendenza. In caso contrario è a rischio il sistema Italia".

"Il Friuli Venezia Giulia ha retto meglio di altri alle crisi che si sono susseguite. È fondamentale che le politiche da adottare siano sempre più condivise per metterci nella condizione – ha concluso il governatore - di guardare al futuro con maggiore fiducia".