In Fvg oltre 300mila pensionati. Serve più attenzione

“Sono tanti i nodi che l’esecutivo deve sciogliere per garantire un maggior potere di acquisto e un’adeguata assistenza sanitaria agli anziani”. E’ quanto dichiara il deputato Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, capogruppo della commissione lavoro alla Camera, che ha presentato una risoluzione le cui istanze sono: introduzione di un sistema di rivalutazione equo delle pensioni, separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, eguali livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale contro migrazioni interne, contrasto alla mala gestione delle liste di attesa e piano per la non autosufficienza degli anziani.

“L’Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di over 65 rispetto alla popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni", spiega Rizzetto. "Nel 2019, solo in Friuli Venezia Giulia il numero degli over 65 è arrivato a 317.856. Chiediamo al Governo di provvedere con urgenza a stanziare risorse e idonei strumenti organizzativi anche per supportare le famiglie italiane impegnate nella cura dei propri parenti anziani, soprattutto quelli che non sono più autosufficienti”.