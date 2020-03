Inadeguate le dichiarazioni di Lagarde

"Le dichiarazioni di Christine Lagarde sono state inadeguate alla drammaticità del momento: occorre che la Bce svolga il suo ruolo di stabilizzazione monetaria e anche economica". Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente del Pd. Per la parlamentare "non serve Forza Italia per sapere che Mario Draghi è stato una grande guida per la Bce e per l'Europa. Il Pd l'ha sempre apprezzato, ma non l'ha mai strumentalizzato, come ha fatto chi ha agitato il fantasma del governissimo".

"L'Europa e i suoi vertici monetari - indica Serracchiani - capiscano che il coronavirus mette in gioco il futuro complessivo dell'ue e la tenuta delle economie nazionali: i mezzi devono essere adeguati ai tempi, come ha saputo fare Draghi".