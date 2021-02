Incarico a Draghi, 'vincere la pandemia e rilanciare il Paese'

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico di formare il governo.

L'incontro, iniziato intorno a mezzogiorno, è durato oltre un'ora.

“Ringrazio per la fiducia il Capo dello Stato”, ha detto Draghi. “Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica ha ricordato la drammatica crisi sanitaria, con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, l'economia e la società, che richiede risposte all'altezza della situazione”. Consapevole della difficoltà del momento, Draghi ha risposto positivamente all’invito del Presidente Mattarella.

Le sfide: “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini e rilanciare il Paese, sfruttando le risorse straordinarie dell’Unione Europea, da programmare con uno sguardo attento al futuro e alle giovani generazioni”.

“Con rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento. Sono sicuro che dal confronto con le forze politiche e sociali emergerà unità e la capacità di dare una risposta all’appello del Capo dello Stato”, ha detto Draghi, precisando che scioglierà la riserva al termine delle consultazioni.

La scelta del Capo dello Stato di dare vita a un Esecutivo 'di alto profilo' è maturata ieri sera, dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato venerdì al Presidente della Camera Roberto Fico, che ha sondato la possibilità, tra le forze politiche che sostenevano il Governo Conte due, di valutare la possibilità di formare una maggioranza. Le differenze, però, hanno fatto naufragare l'ipotesi di un Conte ter.

I COMMENTI. "Ci sono problemi gravi sul tavolo, scadenze ravvicinate da affrontare per evitare l'appesantirsi di una crisi sociale ed economica. I tempi dell'azione di Governo devono coincidere con le esigenze dei cittadini, lavoratori e imprese. La pandemia, il rischio dei licenziamenti e la presentazione del Recovery plan impongono a ognuno, ormai senza scuse, di assumersi la sua responsabilità e di farsi carico dell'interesse superiore della Nazione. Il drammatico appello del presidente Mattarella e la chiamata di una personalità come Draghi troverà l'ascolto attento del Pd, perché ogni esecutivo deve avere un programma, contenuti concreti da votare in Parlamento. Naturalmente il Pd non può fare da solo, tocca anche agli altri mostrare davanti al Paese se hanno la stessa responsabilità". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, dopo che Mario Draghi ha accettato con riserva l'incarico di formare un nuovo Governo.

"Avevamo invocato la saggezza del presidente Mattarella rispetto alla necessità, in questo momento così delicato, di dare stabilità al Paese. Speriamo che la nostra fiducia sia ben riposta con Mario Draghi, sicuramente figura di alto profilo", commenta Alberto Monticco, Segretario Generale Cisl Fvg. "Confidiamo che nell’agenda di Draghi ci sia la risoluzione di tutti quei problemi che affliggono il nostro Paese, da ben prima del Covid. Abbiamo bisogno di interventi decisi strutturali per far uscire l’Italia dalle secche. Penso all’emorragia dei posti di lavoro e ai dati drammatici che riguardano, in particolare, l’occupazione femminile e che impongono una riforma vera del lavoro e politiche attive concrete; alla necessità ormai atavica di una riforma del fisco; alla digitalizzazione del Paese, solo per fare alcuni esempi ed al netto delle misure sanitarie richieste dalla pandemia in atto. Auspico che Draghi prenda in mano celermente tutto questo e si confronti con le forze sociali anche sul Recovery Plan, per lavorare assieme sui percorsi necessari a rendere davvero concrete le riforme di cui abbiamo bisogno".

"L’incarico di Mattarella è andato senza dubbio su un nome di alto profilo, che può e deve essere la premessa per la formazione di una coalizione e di un Governo stabile, capace di affrontare con forza e autorevolezza le sfide imponenti che ha di fronte il Paese: proseguire su una gestione rigorosa dell’emergenza sanitaria e porre le premesse per un rilancio rapido e duraturo dell’economia e dell’occupazione, sulla base di un Recovery plan fondato su assi strategici chiari e condivisi. Un esecutivo che, pur guidato da un premier come Draghi, non si configuri come tecnico, visti anche gli esiti dell’ultima esperienza in tal senso, quella del Governo Monti, ma che sia espressione di un’intesa politica più larga e solida rispetto a quella del Governo uscente". Il segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta commenta così l’avvio delle consultazioni da parte del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, "una figura – dichiara ancora Pezzetta – che ha lo spessore e il carisma per trovare la sintesi di un quadro politico quanto mai difficile e lacerato, ricomponendo le fratture esistenti sulla base di un’agenda che individui subito le priorità programmatiche e continui a trovare nel dialogo con l’Europa la chiave per affrontare e superare l’emergenza".

"Tutto questo", conclude il numero uno della Cgil regionale, "nella consapevolezza che l’avvicinarsi di una scadenza drammatica come la fine del blocco dei licenziamenti fa della questione lavoro la priorità assoluta nell’agenda del futuro Governo e che un esito negativo di queste consultazioni rischierebbe di mettere il Paese in un tunnel senza uscita".

“Purtroppo non ci si può nemmeno sorprendere. Al di là della qualità dei singoli (che ognuno può valutare) c'è un problema di sistema. L'incarico a Draghi ne certifica il fallimento", è il commento di Livio Nanino presidente Legacoop Fvg. "Ancora una volta ci si deve aggrappare alla fiducia nel 'salvatore' non perché ci crediamo davvero piuttosto perché ogni alternativa ci pare peggiore. Ma potrà davvero fare qualcosa con questo Parlamento? Ancora una volta ci tocca sperare: che prevalga il senso di responsabilità; il rispetto per chi sta soffrendo; la responsabilità verso le future generazioni. Su Mario Draghi si può affermare che almeno sulla qualità dell'uomo c'è un apprezzamento largamente condiviso”.