Incentivi agli affitti, nuovo scontro in Aula

La maggioranza di Centrodestra trova la quadra sul regolamento che disciplina gli incentivi alle locazioni grazie a una delibera di Giunta approvata dalla IV Commissione, ma è ancora muro contro muro con i gruppi di Opposizione, che in aula hanno contestato vivacemente anche la nuova formulazione del regolamento, oggetto nel marzo dell'anno scorso di un'ordinanza del Tribunale di Udine.

Il testo rivisitato - che ha ricevuto il via libera da parte dei consiglieri di Maggioranza e il voto contrario di tutte le minoranze - reintroduce infatti la possibilità, anche per i cittadini extra Ue, dell'autodichiarazione sulle proprietà immobiliari nel Paese di origine e provenienza, ma solo nel caso ai beneficiari, "pur avendo agito con correttezza e diligenza", risultasse "impossibile" produrre la documentazione che veniva prevista nel testo originario, dichiarato per quell'aspetto illegittimo anche da una sentenza della Corte Costituzionale, la 157 del 2021.

Nella seduta antimeridiana della IV Commissione, condotta dal vicepresidente Lorenzo Tosolini (Lega), è stato l'assessore alle Infrastrutture e all'Edilizia, Graziano Pizzimenti, a spiegare il ritocco deliberato in Giunta e proposto ai consiglieri, che in una precedente seduta avevano bocciato l'abrogazione tout court del contestato comma 3 dell'articolo 9. "Abbiamo rimodulato la proposta alla Commissione - ha detto Pizzimenti - mantenendo la disposizione che richiede ai cittadini extracomunitari di documentare l'assenza di altre proprietà immobiliari fuori dall'Italia prima di ricevere il sostegno della Regione nel pagamento del canone di locazione, ma garantendo loro la possibilità di una autodichiarazione nel caso non dovessero riuscire a ottenere gli attestati".

"È una buonissima delibera - gli ha dato man forte Antonio Calligaris (Lega), sancendo fin da subito il placet della Maggioranza - perché riafferma i nostri princìpi pur prendendo atto della sentenza della Corte Costituzionale. I giudici hanno infatti stabilito che ai cittadini extra Ue non si possa negare la dichiarazione sostitutiva, ma solo qualora dimostrino l'impossibilità di produrre i documenti richiesti. Questa è la nostra linea, anche se in qualche Comune guidato dalla sinistra bastava che il cittadino extracomunitario dicesse di non avere proprietà e tutto andava bene Per noi invece ogni strumento è buono per difendere gli interessi dei cittadini italiani del Fvg".

Il nuovo testo del regolamento si è attirato, come detto, le aspre critiche dei gruppi all'opposizione. "È chiaro - ha protestato Ilaria Dal Zovo (M5S) - che a noi non va bene, perché restano le disparità tra cittadini italiani ed extracomunitari: si tratta di un escamotage per bypassare una sentenza della Corte Costituzionale".

"Delibera inaccettabile dal punto di vista etico - l'ha definita Mariagrazia Santoro del Pd -. E poi in base a cosa un funzionario comunale potrà dire se un cittadino extracomunitario ha fatto tutto il possibile per ottenere i documenti dal suo Paese di origine? Si introduce una discrezionalità che non va bene. Lei, assessore, è un amministratore ed è chiamato a rispettare le sentenze dei Tribunali anche se non le piacciono, perché ha giurato sulla Costituzione e non sullo statuto leghista".

Concetti ribaditi dal capogruppo dem, Diego Moretti: "Siamo al secondo atto di una commedia dell'assurdo, perché il Tribunale chiedeva di non discriminare le persone: dove sta l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge?". Mentre Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia, ha parlato di "tentativo di bypassare le sentenze, per fini ideologici, con un uso strumentale delle strutture del Consiglio regionale".

Contestazioni rispedite al mittente da Pizzimenti, prima del voto finale: "In questa delibera abbiamo assunto i princìpi della Corte Costituzionale, non quelli inventati dalla Giunta. E non mi sembra sia l'unico atto in cui ai funzionari pubblici viene affidata una discrezionalità: ci sono diversi esempi di questo genere".