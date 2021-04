Incentivi alle assunzioni, passa la norma sul 'domicilio fiscale'

"Chi amministra ha l'obbligo di legiferare per tutelare e sostenere il tessuto sociale e produttivo della nostra Regione. Per questo all'interno dell'articolato del disegno di legge 130 Multisettoriale abbiamo voluto declinare il principio di rilevanza territoriale in favore delle assunzioni e delle stabilizzazioni nel pieno rispetto del pronunciamento della Corte Costituzionale". Lo ha affermato l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen, durante il suo intervento in Aula.

"Siamo convinti - ha sottolineato Rosolen - sia necessario e doveroso modulare l'ammontare degli incentivi di politica attiva del lavoro in riferimento al periodo di possesso continuativo, alla data di presentazione della domanda di incentivo, del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori nel processo di assunzione o stabilizzazione".

"La norma che inserisce il criterio del domicilio fiscale continuativo in Friuli Venezia Giulia per modulare i contributi per assunzioni e stabilizzazioni non risolve il problema di legittimità della disciplina che prevedeva i cinque anni di residenza in regione, bocciata dalla Corte costituzionale". Lo sottolinea il consigliere regionale Mauro Capozzella (M5S) in una nota.

"A nostro avviso - continua l'esponente pentastellato -, l'articolo approvato all'interno del disegno di legge Omnibus va oltre i vincoli imposti sia dall'ordinamento europeo sulla libera circolazione dei lavoratori, sia dall'articolo 117 della Costituzione italiana. Ma non solo".

"Così come impostata - conclude Capozzella -, rischia di creare uno svantaggio competitivo anche per il cittadino italiano che abbia lavorato in altre regioni del nostro Paese o in altri Stati dell'Unione europea, interrompendo il domicilio fiscale continuativo in Fvg. E la rassicurazione dell'assessore Rosolen sul fatto che si tratterebbe non di un'esclusione dal contributo, ma di una diversa quantificazione, non basta a fugare i dubbi sulla natura discriminatoria dell'intervento".

"Chi ha lavorato e pagato le tasse in Friuli Venezia Giulia e ha perso l'occupazione, va sostenuto nel momento in cui intraprende un nuovo percorso di immissione nel mercato del lavoro", scrive in una nota il consigliere regionale Antonio Calligaris (Lega) in merito alla scelta, inserita nel disegno di legge 130 Omnibus, di declinare il principio di rilevanza territoriale in favore delle assunzioni e delle stabilizzazioni, contestata da diversi consiglieri di Opposizione.

Calligaris ribadisce come "nel determinare l'ammontare degli incentivi regionali per le assunzioni, sia giusto dedicare un'attenzione particolare a chi ha contribuito alla crescita del tessuto sociale e produttivo della nostra regione e purtroppo sta pagando gli effetti della grave crisi economica".

"Auspicavo che, vista la difficoltà del momento che stiamo vivendo, nessuno strumentalizzasse e polemizzasse sulla tutela di chi risiede sul nostro territorio ed è alla ricerca di un'occupazione. È necessario, come ha fatto l'assessore regionale Rosolen, interessarsi finalmente allo svantaggio competitivo cui sono sottoposti i nostri lavoratori. I criteri adottati - conclude Calligaris - sono coerenti con il quadro giuridico vigente e con gli obiettivi politici di questa amministrazione, che ha sempre fatto l'interesse dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia".