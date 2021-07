Inchiesta sulle mense scolastiche, al via gli interrogatori di garanzia

Cominceranno oggi gli interrogatori di garanzia delle cinque persone sottoposte a misure cautelari nell’inchiesta sulla fornitura dei pasti alle mense scolastiche di Udine e di altri sei comuni friulani. L'indagine dei Carabinieri del Nas ha portato, sabato, alle dimissioni dell’assessore all'Istruzione del capoluogo friulano, Elisa Asia Battaglia.

Gli interrogatori si svolgeranno per la maggior parte per rogatoria, dal momento che le persone sottoposte agli arresti domiciliari o all’obbligo di dimora si trovano tutte fuori regione, in Campania o in Puglia. Solo due degli indagati saranno interrogati direttamente dal gip di Udine, Matteo Carlisi, in collegamenti via Teams, fissati per mercoledì prossimo. Gli altri saranno ascoltati in presenza, fra oggi e domani, dai gip delegati dallo stesso Carlisi.

Nel frattempo, a Udine non si placano le polemiche. Questa mattina, infatti, all’esterno della scuola primaria Boschetti Alberti sono apparsi cartelli contro l’Amministrazione comunale. Sui manifesti – già rimossi – pesanti accuse nei confronti del sindaco Fontanini e dell’ex assessore Battaglia che, per gli autori dei cartelli, avrebbero coperto i gravi disservizi nella fornitura. “Per un anno avete tenuto il dito nel xxxx all’azienda Ep Spa e ora vi dichiarate parte lesa. Vergogna”, si leggeva.

Un'azione dalla quale la Commissione mense – che da mesi si batte per chiedere maggiore attenzione alla qualità dei pasti serviti nelle scuole udinesi – ha preso immediatamente le distanze con la rappresentante mensa della scuola di via Baldasseria Media, Yasmine Damiano: "Trovo quel manifesto vergognoso. Sono schifata dalla frase e dal gesto”.