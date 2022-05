Incontri montani per Gava e Bubisutti

Giornata in Friuli per Vannia Gava, sottosegretaria al Ministero della transizione ecologica, che ha voluto essere presente sul territorio montano per parlare di ecologia, crisi energetica e relative soluzioni da intraprendere. Ad accompagnarla nel suo tour la parlamentare Aurelia Bubisutti che, esponendo i fatti ed essendo protagonista dagli esordi dell'intermediazione tra la Siot (Società italiana oleodotto transalpino) e il territorio, ha voluto, assieme a lei, far chiarezza sui progressi del progetto di due nuove centrali di cogenerazione per l’oleodotto. Una è prevista a Somplago e l’altra a Paluzza.

Prima tappa delle parlamentari leghiste è stata Trasaghis, come municipio rappresentativo della Val del Lago, per un incontro con gli amministratori dei comuni rivieraschi (Trasaghis, Bordano e Cavazzo Carnico) con successivo sopralluogo a Somplago, frazione di Cavazzo Carnico che dovrebbe accogliere una delle nuove centrali.

"Questo è un territorio meraviglioso in cui è molto valida la risorsa dell’idroelettrico come energia rinnovabile", l’intervento di Gava. "Sul lago esiste una serie d’impianti ora necessari, ma le progettualità vanno condivise con cittadini e territorio. Difficile fermare un iter che si avvia alla concessione unica e ha già avuto il nulla osta dagli enti preposti a valutare la fattibilità. D’altro canto, si possono avanzare delle richieste di compensazioni e inaugurare, comunque, un dialogo trasparente tra territorio e portatori d’interesse ospiti".

Bubisutti non ha mancato di riaffermare la sua posizione di “sentinella” e garantire il massimo impegno per rendere chiara la comunicazione sui progressi dell’opera: "Mia cura da quando ho percepito il malcontento della popolazione, di perseverare nella ricerca di un dialogo tra le parti e la partecipazione attiva di tutte le forze politiche che possono dirimere e risolvere l’azione e la progettualità della società triestina. Occasione certo per ampliare la querelle che dovrà toccare il tema dell’ecologismo e della crescita sostenibile del settore energetico sul territorio. Progresso ma senza che ne paghino le conseguenze la salute pubblica e la risorsa paesaggistica".

A Trasaghis si è parlato molto di difesa dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio paesaggistico: "Stiamo lavorando per dare risposte concrete alle esigenze dei territori – ha introdotto il suo discorso Gava - sapendo bene che la richiesta energetica cresce esponenzialmente in un frangente storico di visibile crisi. Non può esserci una crescita senza contatto con l’ambiente. La strada da percorrere è quella di una legiferazione intelligente, che possa regolamentare gli aspetti apparentemente conflittuali di questa stessa crescita".

Soddisfazione degli amministratori che si affacciano al lago, che hanno ribadito l’urgenza di difendere la risorsa naturale rappresentata dal bacino idrico, già oggi troppo sfruttato in termini produttivi. Tappa mediana successiva a Tolmezzo in un incontro con imprenditori e associazioni, in cui oltre alle esponenti della Camera, era presente il candidato sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini.

Tra il pubblico che ha partecipato attivamente, c’erano i vertici della società idroelettrica Valcanale di Tarvisio, quelli della Secab di Paluzza e della società imprenditori elettrici Fvg. Le domande hanno stretto le maglie essenzialmente attorno ai temi del costo dell’energia e la richiesta di bonus che possano agevolare acquisto e vendita di risorse in un sistema energivoro e in palese crisi.

"Vorremmo che il Governo facesse una mobilitazione e un ragionamento serio", le parole condivise dei produttori di energia convenuti. "L'energia elettrica non può avere un aumento di costo superiore a quello della materia prima. E' un atto criminale. Sono aumentati i prezzi dell’alimentare e di ogni singolo settore. Siamo caduti in una strategia per rafforzare interessi esterni e noi siamo le vittime? Bisogna ora accedere a ogni risorsa energetica pur di uscire da questa drammatica crisi. Molti bonus e superbonus sono bloccati. Abbiamo bisogno di risposte".

"Questo è un Governo d’emergenza ed è difficile dare delle direttive univoche e che possano soddisfare tutte le parti", ha risposto la sottosegretaria. "Difficile capire come evolverà il mercato e il futuro energetico nazionale e globale. Il dialogo con il mercato dell’energia è stato portato al massimo sforzo pur di trovare soluzioni immediate e raggiungere entro la data del 2030, il momento di svolta della transizione energetica. La crisi di settore è evidente e dobbiamo, dopo averne preso atto, legiferare con velocità e precisione per non rimanere nella seconda fila di chi potrà beneficiare dei futuri cambiamenti. Abbiamo una grossa porzione degli immobili italiani che dev’essere efficientata. Tra le varie strategie infatti, anche quello di rendere meno energivoro il patrimonio immobiliare. Bonus e aiuti saranno per noi una priorità attuativa per aiutare concretamente gli italiani".