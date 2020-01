Incontro tra Cisint e Bini per la promozione di Monfalcone

La promozione del territorio in tutte le sue declinazioni e l’organizzazione di grandi eventi, ma anche le risposte alle esigenze delle attività esistenti e le condizioni ideali per incoraggiarne di nuove: sono questi i temi che il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha affrontato stamattina in municipio con l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. Aspetti di grande importanza e strettamente legati tra loro, in quanto a vario modo volti allo sviluppo economico e alla valorizzazione delle peculiarità della città e del suo territorio.

“In grande sintonia con questa amministrazione regionale, stiamo lavorando per creare le condizioni per uno sviluppo economico del territorio, dal punto di vista dei consorzi, delle attività della nautica, delle sinergie con tutto ciò che riguarda la promozione. Stiamo anche valutando insieme i fabbisogni per l’insediamento di aziende sul territorio”, spiega il primo cittadino. Sul fronte della promozione dell’immagine di Monfalcone, si intende dare un’accelerazione, tanto che è stato per esempio chiesto all’esponente della giunta regionale di inserire nella cartellonistica in aeroporto o nelle strade di grande scorrimento anche il Muca, la Rocca e le Terme.

Un’altra voce importante che è stata affrontata con l’assessore Bini con l’intento di una implementazione è quella dei grandi eventi. “Il Comune di Monfalcone, che ha fatto le prove generali sia lo scorso dicembre con il concerto di Elisa, molto apprezzato per come è stato organizzato, sia con altri importanti appuntamenti, oggi è sempre più desideroso di confermare questa sua vocazione. Grazie all’ok della Regione intendiamo quindi organizzare degli eventi di rilievo sul nostro territorio”, conclude Cisint.