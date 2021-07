Incontro tra i coordinatori regionali di Italia Viva

Si è tenuto, finalmente in presenza, l’incontro tra i coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva Fvg. L’appuntamento apre una serie di incontri che si terranno nei singoli territori con i coordinatori locali, gli iscritti e i simpatizzanti.

“Italia Viva in Fvg è un partito giovane che ha sofferto nella prima fase per l’impossibilità di organizzare incontri ed eventi in presenza”, dichiarano i coordinatori regionali Fania e Telesca. “Abbiamo gettato le basi per un lavoro che guarda alle prossime elezioni regionali e ci porta a un impegno per la costruzione anche in Regione, di un polo riformista, liberale e civico in grado anche di essere autonomo dalle altre coalizioni, che parta da una base comune: Europa, lavoro e sviluppo sostenibile, garantismo, meritocrazia”.

“Un partito che non fa politica contro qualcuno, ma che combatte le idee di una destra sovranista e di un populismo che alberga a destra come a sinistra che troppo spesso cavalca strumentalmente il malcontento ma combatte qualsiasi vero cambiamento nel Paese. Un cambiamento che Italia Viva persegue con la volontà di portare risultati concreti senza necessità di piantare bandierine identitarie e ideologiche”.