Incontro tra il Prefetto Marchesiello e la Giunta di Udine

Questa mattina il nuovo Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello è stato ricevuto a Palazzo D’Aronco dal Sindaco Pietro Fontanini per un incontro conoscitivo con i componenti della Giunta. “La collaborazione tra Amministrazione e Prefettura - ha commentato il Sindaco Pietro Fontanini durante il suo intervento, dopo avere presentato uno per uno gli assessori - è fondamentale per definire una strategia di gestione del territorio che sappia conciliare sicurezza e prevenzione, intese sia a livello sociale, e legate soprattutto ai flussi migratori provenienti dai Balcani che sono ripresi proprio in questi giorni, sia sanitario, come si è visto in questo anno di pandemia, durante il quale la Prefettura si è dimostrata ancora una volta per il Comune un alleato decisivo”.

Il Prefetto ha quindi illustrato le iniziative - tese soprattutto alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi ritenuti più delicati e all’adozione da parte loro di comportamenti corretti e rispettosi del vivere insieme - realizzate in collaborazione con il Comune mentre i singoli assessori hanno presentato i progetti di propria competenza finanziati a livello ministeriale e quelli che saranno realizzati nel prossimo futuro con l’interlocuzione del Governo.

“Sono certo - ha quindi concluso il Sindaco, rimandando alla Festa della Repubblica del 2 giugno - che la collaborazione tra il Comune di Udine e la Prefettura guidata dal Dott. Marchesiello sarà sempre più stretta, propositiva nei confronti della cittadinanza e tesa alla tutela della sicurezza della comunità udinese e friulana”.