Incremento del fondo per l'abbattimento degli affitti

La giunta comunale ha approvato il bando pubblico per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, relativi agli affitti pagati nell’anno 2019.



Si tratta di un intervento previsto da leggi nazionali e regionali a favore di famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione di un alloggio di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia Residenziale Pubblica (ATER).



Si rivolge a persone residenti, alla data di pubblicazione del Bando, sul territorio comunale e titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, non avente natura transitoria, regolarmente registrato per l'anno per il quale viene richiesto il contributo.



“Abbiamo stabilito per il 2020 – dichiara l’assessore al bilancio Michele Cieol - di incrementare il finanziamento del bando con ulteriori fondi comunali, per circa € 15.000,00, pari a un aumento di circa il 30% rispetto agli anni precedenti. E' un importante supporto alla popolazione più fragile, nel particolare momento che stiamo attraversando, in cui molte famiglie stanno subendo le conseguenze negative del coronavirus. A beneficiarne maggiormente saranno alcune fasce particolarmente disagiate comprendenti i nuclei famigliari monoreddito e famiglie con disabili.”



Il contributo è commisurato all'incidenza del canone di locazione sull'indicatore ISEE complessivo del nucleo familiare.



Le persone che hanno presentato la richiesta di contributo negli anni scorsi, verranno avvisate dell’apertura del bando via email, dall'Ufficio Servizi alle Persone. Tutte le informazioni e la modulistica sono pubblicate sul sito internet comunale. La domanda va presentata a partire dal 25 maggio 2020 e fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2020, secondo le modalità riportate.