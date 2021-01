Indice Rt ancora sotto l'1, ma il Fvg vede 'arancione'

Mentre a Roma si segue con attenzione l'evoluzione della crisi di Governo, aperta dopo il ritiro della delegazione di Italia Viva, si continua a lavorare per la gestione della pandemia, che si prepara a vivere settimane particolarmente dure.

Questa mattina, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno illustrato la versione 'definitiva' del nuovo Dpcm alle Regioni, che dovrebbe essere varato in giornata, al massimo domani. Contestualmente, è stata inviata la bozza del nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, che definirà i colori dei vari territori a partire dalla prossima settimana.

Per il Fvg, a quanto emerge, c'è una buona notizia: l'indice Rt è a 0,94, quindi ancora sotto 1, anche se in aumento rispetto allo 0,91 del precedente report. Diversi parametri, però, sarebbero in peggioramento. Questo significa che la nostra regione è più vicina alla fascia arancione rispetto a quella gialla.

Il ministro Speranza, infatti, in Parlamento ha annunciato un inasprimento dei parametri e una collocazione in arancione per tutte le regioni classificate a rischio 'alto', classe nella quale già la scorsa settimana era stato 'retrocesso' il Fvg, dopo un lungo periodo di classificazione di rischio 'moderato'.

In base a questo principio, buona parte d'Italia risulterebbe arancione, con il passaggio di una decina di regioni a questa colorazione, mentre Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna potrebbero 'vedere rosso'.

Le ordinanze del ministro della Salute che daranno ufficialità agli eventuali passaggi, compreso quello del Fvg, arriveranno domani, dopo la pubblicazione del nuovo report Iss. Le misure dovrebbero entrare in vigore domenica 17, mentre per sabato 16 l'ipotesi prevalente è che resti valida l'attuale colorazione.

Nel frattempo, accanto al nuovo Dpcm, è stato varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19', prorogando al 30 aprile lo stato di emergenza.

Tra le principali novità, presentate da Speranza alle Camere, lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio (con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).

​Dal 16 gennaio e fino al 5 marzo è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi per andare a trovare amici o parenti in un’altra abitazione privata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone (più minori di 14 anni e persone non autosufficienti). Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il decreto, poi, istituisce la zona bianca, nella quale si collocheranno (al momento nessuna ha parametri così bassi) le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un'incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.