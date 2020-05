Infanzia e centri estivi a Udine, urgono risposte

"Il Comune di Udine attivi subito un piano per l'apertura dei centri estivi e servizi educativi da 0 a 14 anni, coordinandosi anche con il terzo settore. Il tempo passa e le famiglie hanno bisogno di certezze". Lo afferma la consigliera Eleonora Meloni che ribadisce la necessità di coinvolgere associazioni di volontariato e terzo settore nella progettazione di azioni per l'infanzia su tutto il territorio e fino alla riapertura delle scuole a settembre.

"Va in questa direzione la convocazione del Tavolo con il Terzo settore che abbiamo chiesto e ottenuto dall'Assessore Barillari nel corso della III Commissione e di cui siamo ancora in attesa: organizzare servizi diffusi e continuativi per le famiglie, come centri estivi, doposcuola, supporto alla didattica, riaperture dei nidi almeno a giugno e luglio... Con l'avvio della Fase due milioni di italiani stanno rientrando, gradualmente, al lavoro e con la chiusura contestuale delle scuole fino a settembre i genitori hanno il diritto di poter organizzare una coesistenza casa/lavoro. Nei giorni scorsi è stata presentata al Sindaco una petizione che non può essere ignorata; bisogna agire in fretta" conclude Meloni.