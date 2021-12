Ingressi dall'estero, restano le deroghe transfrontaliere

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di cinque giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L’ordinanza (qui il testo) è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. Dalle misure, sono però esclusi i lavoratori transfrontalieri.

“Le deroghe previste per i transfrontalieri continuano a restare in vigore anche dopo l’emanazione della nuova ordinanza del ministro Speranza: l’esenzione dall’obbligo del tampone Covid continua ad applicarsi a chi si reca all'estero, entro 60 chilometri dal luogo di residenza, domicilio, abitazione, e torna in Italia entro un tempo limitato e determinato, e lo stesso vale reciprocamente anche per chi arriva in territorio nazionale per poi tornare al domicilio all'estero”, rende noto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, che si è interfacciata direttamente con il Ministero della Salute in merito all’interpretazione dell’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che introduce il tampone obbligatorio per chi arriva in Italia dai Paesi Ue, anche se è vaccinato.

“Le misure precauzionali decise per evitare al massimo l’ingresso nel nostro Paese della variante Omicron – spiega Serracchiani – vanno applicate ma senza che vadano a incidere oltre misura sulla vita quotidiana delle imprese e delle popolazioni che vivono e operano nelle aree di confine”.

“Positiva la conferma delle esenzioni per i transfrontalieri già disposte in una precedente ordinanza del ministro Speranza. Giusta un’accresciuta cautela e monitoraggi supplementari per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 e delle sue varianti, anche nei confronti delle persone in entrata dai Paesi Ue. Ragionevole adottare misure che tengono conto della specificità dei territori di confine, che sono spesso comunità integrate, come nel caso eclatante di Gorizia e Nova Gorica”, afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), ricevuta la conferma che la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza non inciderà sugli spostamenti dei transfrontalieri.