Inizia il tour elettorale di Pietro Tropeano

Inizia il giro d'incontri elettorali per Pietro Tropeano, presidente del consiglio comunale di Pordenone e candidato in consiglio regionale nella lista Forza Italia a sostegno di Massimiliano Fedriga.

25 appuntamenti sparsi in tutto il Friuli Occidentale per ascoltare le esigenze della cittadinanza e riflettere insieme su come risolvere le problematiche del territorio. Il primo incontro si terrà sabato 25 febbraio alle 18 a La Locanda di Aviano, per poi proseguire martedì 28 al Moca di Fiume Veneto alla stessa ora. Mercoledì 1 marzo l’appuntamento sarà alle 18.30 presso il Santo Bevitore di Fontanafredda, continuando con gli incontri all’Osteria al Feudo di Porcia giovedì 2, all’Osteria Cevraia di Zoppola venerdì 3, al Bottegon a San Vito al Tagliamento sabato 4 e al Borgo delle Rose di San Quirino, tutti a partire dalle 18.

Gli appuntamenti proseguiranno fino al 25 marzo, quando si terrà l’evento conclusivo al teatro Don Bosco di Pordenone e "saranno un’occasione per condividere idee e accogliere eventuali proposte da parte degli elettori", conclude Tropeano.