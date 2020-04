Inizia la fase due, ecco cosa riaprirà il 4 maggio

L'Italia entra nella fase due. Dopo settimane di attesa, inizia a definirsi il piano per la progressiva ripartenza del Paese, dal 4 maggio. Lo ha annunciato in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. Si parte dal ringraziamento a tutti i cittadini per i sacrifici fatti, "grazie ai quali siamo riusciti a contenere la pandemia. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. La curva del cotangio potrà risalire in alcune aree. Questo rischio c'è e dobbiamo affrontarlo. Sarà fondamentale mantenere le distanze. Il motto dovrà essere: Se vuoi bene all'Italia rispetta le distanze sociali. Lo dovremo fare anche nei rapporti familiari, perchè gli scienziati ci dicono che almeno un contagio su quattro è legato alle relazioni familiari".

"Come Governo", prosegue Conte, "dovremo vigilare perchè la curva non risalga ed essere pronti per intervenire in modo tempestivo. Abbiamo predisposto un meccanismo ad hoc in questo senso. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura. Ci aspetta una sfida complessa. Molti, dopo settimane di rinunce e privazioni, vorrebbero un allentamento delle misure. In questo momento potremmo affidarci alla rabbia e al risentimento, con i parenti, i politici, l'Europa, le regioni, la stampa... Oppure possiamo scacciare via questi sentimenti e pensare a cosa ciascuno può fare per aiutare il Paese a risollevarsi. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche", aggiunge Conte.

"Questa deve essere l'occasione per cambiare le cose che non vanno da tempo nel Paese. E continueremo a batterci anche in Europa".

"Si parte dal 4 maggio. Grazie al comitato tecnico-scientifico e alla squadra del dottor Colao abbiamo messo a punto un piano articolato. Dovremo adottare precauzioni e mascherine. Proprio su questo tema, ho già sollecitato il commissario Arcuri che ha introdotto un prezzo calmierato sul mercato delle mascherine. Introdurremo anche l'eliminazione completa dell'Iva. Per capirci, il costo di una mascherina chirurgica dovrà essere di 0,5 euro".

Prima di entrare nel merito del Dpcm, una parentesi sul Recovery Found. "E' uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti una strada più rapida per la ripresa nel segno della condivisione. E' stato un grande lavoro di squadra. Se l'Italia non l'avesse posto con forza fin dall'inizio, non avremmo mai ottenuto questo risultato. Un punto a nostro favore: dobbiamo esserne tutti orgogliosi. L'Italia ha dato una prova di orgoglio, dignità e carattere. Adesso dobbiamo arrivare al traguardo: tradurre questo principio politico in termini tecnici, dando consistenza economica allo strumento, evitando che si crei più debito pubblico".

"Stiamo lavorando per le nuove misure economiche: lo sforzo fin qui è stato straordinario. Ci sono state 109mila domande in più per il Reddito di Cittadinanza, 78mila per il bonus baby sitter, 237mila richieste per i congedi parentali, 3,5 milioni di bonus da 600 euro. Alcuni attendono ancora, ci sono dei ritardi e di questi mi scuso personalmente. Ci sono ritardi anche sulla cassa integrazione: è necessario il contributo delle Regioni. Attendiamo di completare le informazioni per terminare il percorso".

"Il Paese non riparte se non puntiamo sulle imprese. Nel nuovo decreto ci saranno 55 miliardi di fondi per autonomi e categorie più fragili, come colf e badanti. Per chi ha avuto il bonus 600 euro stiamo valutando la possibilità di accreditarlo senza nuova richiesta, con un click", prosegue Conte. "Ci sarà un sostegno poderoso alle aziende: finanziamenti anche a fondo perduto, perchè vogliamo più occupazione. Previsti anche tagli alle bollette e sostegno agli affitti. Non dimentichiamo i settori più colpiti, come il turismo, che non potrà recuperare i danni e, con l'indotto, produce il 13-15 % del Pil. Avrà bisogno di un'iniezione di fiducia e sostegno".

"Arriviamo, quindi, al nuovo Dpcm. Dal 4 maggio sono confermate le misure di distanzimento e gli spostamenti (sempre con autocertificazione) per valide ragioni, ovvero salute, lavoro e necessità, ma si aggiunge la ragione di spostamenti per far visita ai congiunti. Saranno visite nel rispetto delle distanze con adozione di mascherine e divieto di assembramento. Non è un liberi tutti e non saranno permessi party privati".

"Non saranno consentiti spostamenti tra regioni se non per lavoro, urgenza e salute. Ma consentiremo nuovamente il rientro al domicilio. In presenza di sintomatologia respiratoria e febbre: non è più raccomandato, si deve restare a casa e chiamare il medico".

"Sempre dal 4 maggio, consentiamo l'accesso a parchi e giardini pubblici, ma con ingressi contingentati e distanze. I sindaci, nel caso, potranno decidere di proseguire con le chiusure se non sarà possibile monitorare gli accessi. Per lo sport: non ci sarà la limitazione della prossimità da casa, ma si dovranno mantenere le distanze sociali, di uno o due metri a seconda dell'intensità dell'attività motoria. Dal 4 maggio via libera agli allenamenti per atleti professionisti e d'interesse nazionale, sempre nel rispetto del distanzimento, a porte chiuse, per le discipline individuali. Le discipline di squadra, invece, dovranno attendere il 18 maggio".

"Consentite le cerimonie funebri con i congiunti più stretti, fino 15 persone. Dovranno tenersi possibilmente all'aperto con mascherine e distanze. Grazie alla Cei e a chi crede per la comprensione. Stiamo parlando della libertà di culto e comprendo la sofferenza. Stiamo lavorando per le aperture ad altre cerimonie: si attende l'ok del comitato tecnico-scientifico".

"Bar e ristoranti potranno fare asporto: ma che nessuno pensi di creare assembramenti fuori dai locali. Sarà consentito l'ingresso uno alla volta e non si potrà consumare il cibo davanti al posto di ristoro".

Si arriva quindi al capitolo delle attività produttive: "Riapriamo dal 4 maggio manifattura, costruzioni e commercio all'ingrosso funzionale ai due settori. Lo facciamo con un piano ben articolato, rispettando i protocolli di sicurezza. Sarà consentito iniziare a lavorare per predisporre tutte le misure di sicurezza", prosegue Conte. "Servirà con le Regioni una collabrazione ancora più integrata: dovranno informaci sulla curva e le situazioni di adeguatezza del sistema sanitario. Il ministro della salute indicherà le soglie sentinella in base alle quali intervenire, in quel caso sarà chiuso il rubinetto".

"Dal 18 maggio sarà prevista la riapertura anche del commercio al dettaglio e di musei, mostre e biblioteche. Il 1 giugno sarà la data per la ripresa di bar e ristorazione, parrucchieri e barbieri, estetica e cura della persona, alle quali comunicheremo per tempo le misure da adottare per garantire la sicurezza. Faremo il possibile nei prossimi giorni anche per le altre attività, per consentire la programmazione anche della stagione estiva e balneare".

Sulla scuola, confermata la prosecuzione della didattica a distanza, con la prospettiva di rientrare in classe a settembre. Anche in questo caso, sono allo studio le misure, anche per sostenere le famiglie che dovranno rientrare al lavoro.