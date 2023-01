Iniziano i festeggiamenti per i 60 anni del Friuli Venezia Giulia

Da oggi e fino a venerdì 3 febbraio, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, l'Assemblea legislativa si ritroverà nella sua pienezza per un fitto calendario.

S'inizia con la celebrazione del 60esimo anniversario dello Statuto di autonomia della nostra Regione, tra interventi istituzionali e memorie cartacee e in video, per passare alla proposta di legge nazionale 19 su delle modifiche proprio allo Statuto di autonomia, con Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar) e Lorenzo Tosolini (Lega) che illustreranno le ragioni a favore, mentre quelle contro saranno compito di Franco Iacop (PD), Mauro Capozzella (M5S), Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia) e Tiziano Centis (Civica Fvg).

La ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenuta nel disegno di legge 189, sarà relazionata per tutti da Diego Bernardis (Lega). Invece Francesco Russo (Pd) prenderà la parola per affrontare la proposta di legge 146, che chiede norma speciali per la città di Trieste e l'area giuliana e che lo vede primo firmatario.

La giornata, in piazza Oberdan, però inizierà alle 9.30 con una riunione della Giunta per le nomine, a cui il presidente Piero Mauro Zanin sottoporrà a parere la proposta di scegliere Francesco Clarotti quale amministratore unico della società per azioni a partecipazione regionale Fvg Plus.

Ad aprire febbraio, mercoledì, sarà invece una seduta dedicata, per la prima volta da parte della Regione, alla commemorazione della tragedia della diga di Izourt, tra i Pirenei francesi, che coinvolse anche otto friulani, poi le interrogazioni a risposta immediata (Question Time) dei consiglieri alla Giunta e infine l'esame del ddl 163 FvGreen sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui all'Aula parleranno Antonio Calligaris per la maggioranza, Nicola Conficoni (Pd), Ilaria Dal Zovo (M5S) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) per la minoranza.

Il Giorno della Memoria riferito alla Shoah trova spazio tra gli scanni del Palazzo di piazza Oberdan giovedì 2, quando tra le iniziative per la celebrazione sarà letto un messaggio della senatrice Liliana Segre e prenderà la parola anche l'artista udinese Giorgio Celiberti, di cui il Consiglio inaugurerà subito dopo una esposizione di opere e foto nei cosiddetti "Passi perduti" collegata proprio alla tragedia ebraica. Ma l'attenzione per i provvedimenti da accogliere non è terminata: l'Aula si dedicherà, infatti, al ddl 188 sugli incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, relatori di maggioranza Giorgio Sibau (Progetto Fvg/Ar) e Tosolini, di minoranza Honsell, Diego Moretti (Pd) e Cristian Sergo (M5S); al ddl 191 in materia di autonomie locali e funzione pubblica, relatore di maggioranza Bernardis; relatori di minoranza Pisani e Honsell); alla pdl 124 per la promozione e la diffusione di sistemi di software libero, nonché per la trasparenza, l'accessibilità e la portabilità nella Pubblica amministrazione, a firma Honsell.

Due i progetti normativi anche per la giornata di chiusura dei lavori, venerdì 3 febbraio. Si tratta del ddl 181 di modifica alla legge regionale 29/2005 in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e alla 2/2002 sul turismo; il ddl avrà come relatori di maggioranza Di Bert, Franco Mattiussi (FI), Maddalena Spagnolo (Lega), di minoranza Sergio Bolzonello (Pd), Sergo e Honsell. E della proposta di legge nazionale 17 in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con Disturbo da deficit d'attenzione e/o iperattività (Ddai o ADHD), relatore unico Ivo Moras (Lega). Infine, due mozioni: il riconoscimento della professione infermieristica in Friuli Venezia Giulia, primo firmatario Capozzella; la richiesta al Governo di divieto di qualsiasi spedizione di materiale militare da Trieste all'Egitto, oltre al riconoscimento di Trieste quale territorio smilitarizzato e neutrale, di Honsell.