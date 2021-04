Iniziata la visita del Commissario Figliuolo in Fvg

E’ iniziata la prima visita ufficiale in regione del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

La prima tappa è in corso nella sede della Protezione civile regionale a Palmanova, dove ad attendere Figliuolo e Curcio c’erano il governatore Massimiliano Fedriga (‘liberato’ a mezzanotte dalla quarantena in seguito alla positività del suo portavoce) e il suo vice Riccardo Riccardi. Al centro del vertice, a porte chiuse, c’è naturalmente il proseguo della campagna vaccinale che, a regime, in Fvg dovrebbe raggiungere le 10mila somministrazioni.

Obiettivo strettamente collegato alle forniture che, come denunciato sabato dal vicepresidente Riccardo Riccardi, restano il nodo da sciogliere. Se le consegne di Pfizer si stanno dimostrando abbastanza costanti e consentono di mantenere al minimo le necessarie scorte per i richiami, non altrettanto si può dire per AstraZeneca. Uno dei temi, quindi, verterà proprio sull'organizzazione delle dosi da tenere 'da parte'.

Altra questione è la possibilità di aprire l'agenda delle prenotazioni anche agli Under 60, per proseguire con l'immunizzazione di una nuova fascia d'età.

La visita proseguirà poi nel primo pomeriggio a Gemona, in occasione dell'apertura del nuovo centro vaccinale realizzato all'interno del centro commerciale Le Manifatture.