'Garantire l'inserimento lavorativo negli appalti pubblici: si può fare': è questo il tema dell'evento in programma giovedì 13 febbraio dalle 9.15 nella sala convegni Enaip Fvg a Pasian di Prato. Prevista anche una tavola rotonda, dalle 11.30, alla presenza di Riccardo Riccardi, vicepresidente Regione Fvg, Sebastiano Callari, assessore al Patrimonio del Fvg, Dorino Favot, presidente di Anci Fvg, e Luca Fontana e Michela Vogrig, rappresentanti di Aci Sociali Fvg.

Varie le finalità e gli obiettivi del seminario: aumentare la possibilità per gli Enti pubblici di perseguire anche finalità sociali attraverso la gestione di gare per l'affidamento di servizi e nel contempo innalzare la qualità delle offerte e delle correlate gestioni dei servizi da parte delle imprese - soprattutto cooperative - dove sono impiegate persone con disabilità. Conoscere lo stato dell'arte nella Regione circa l'affidamento di servizi con impiego di persone con disabilità. Avere una panoramica relativa alla normativa di settore partendo dal quadro europeo fino alla normativa regionale. Conoscere le iniziative regionali sulla materia. Conoscere gli strumenti tecnici sviluppati e messi a disposizione da Regione, Anci fvg e Associazione delle cooperative per agevolare il personale degli enti nella gestione delle gare, degli affidamenti e nella valutazione dei servizi.