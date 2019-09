Insiel, servizi a misura di smartphone

"L'obiettivo è quello di uniformare la tecnologia dei servizi informatici di Insiel agli standard di accessibilità di quelle applicazioni che molti cittadini usano quotidianamente attraverso il proprio smartphone". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della visita effettuata con l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, alla sede di Insiel, la società di servizi informatici in house della Regione.

E' stato il presidente e amministratore delegato di Insiel, Diego Antonini, ad accompagnare il governatore in un tour all'interno delle sale tecniche fino all'incontro con il management dell'azienda. Proprio ai massimi dirigenti della società, Fedriga ha inteso manifestare la propria soddisfazione per le perfomance registrate da Insiel in ordine al volume di investimenti che vede la stessa società in house della Regione ai massimi vertici nazionali.

"Grazie alla realizzazione di questi progetti - ha detto Fedriga - il Friuli Venezia Giulia può diventare un'amministrazione aggregatrice nei confronti di altre istituzioni territoriali, in particolar modo sul fronte delle esigenze informatiche della Pa nel settore della gestione dei dati".

Nel dettaglio, come spiegato da Callari, la Regione sta supportando con forza Insiel affinché consegua l'accreditamento quale polo strategico nazionale, il che rappresenterebbe un primato per Il Friuli Venezia Giulia. "In questo senso - ha sottolineato l'assessore - il data center che stiamo costruendo ha tutte le caratteristiche per poter ambire a questo riconoscimento. Inoltre, per l'Amministrazione ciò significherebbe gestire i dati dei cittadini della nostra regione garantendo un alto livello di sicurezza".

Alle parole di Fedriga e Callari hanno fatto eco quelle di Antonini, il quale ha rimarcato come Insiel stia portando avanti una serie di attività che "renderanno più semplice la vita dei cittadini". In particolare, il presidente e amministratore delegato della società ha evidenziato come la creazione di un'infrastruttura cloud abbia messo Insiel sullo stesso piano dei più grossi player internazionali.

"Puntiamo - ha concluso Antonini - a erogare innovativi servizi in cloud non solo alla Regione, agli enti locali e alle istituzioni pubbliche ma anche alle imprese del territorio in un'ottica di collaborazione estendibile alle regioni limitrofe".