Intelligence e territorio, l’impatto dell’Esercito italiano in Fvg

‘Intelligence e territorio, l’impatto socio-economico dell’Esercito italiano in Fvg’ sarà il tema del nuovo appuntamento per il XXVI Corso di geopolitica di Historia e del Master in Intelligence e Ict dell’Università di Udine.

Venerdì 25 marzo, alle 18 nell’Auditorium Tomadini (via Tomadini 30/A a Udine), si parlerà di aumento della spesa militare, della disciplina del Golden Power per gli spetti strategici, della sovranità digitale europea e dell’autonomia strategica, importanti novità studiate anche con i dati dell'impatto socio-economico dell'Esercito italiano in Friuli Venezia Giulia.

La tavola rotonda, in collaborazione con il Comune di Udine, l'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Socint Fvg e Limes Club Pordenone, Udine e Venezia, prevede alle 18 l’introduzione del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini; seguirà l’intervento dell’onorevole Lodovico Sonego (Associazione Norberto Bobbio Pordenone); dalle 18.15, le relazioni di Gianluca Foresti, Direttore Master Intelligence e ICT Uniud, Guglielmo Cevolin (avvocato cassazionista, presidente di Historia e membro del Consiglio di Corso del Master in Intelligence e ITC) e Martina Cremon, docente del Master in Intelligence e ICT Uniud.

Spazio, quindi, agli interventi di Gian Luca Gardini, docente dell’Università di Udine e dell’Università di Norimberga, e Simone Tonin dell’Ateneo friulano; coordina i lavori l’assessore alla cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot.

“Questa iniziativa, pensata durante la pandemia e la crisi economica conseguente con i vertici dell'Esercito italiano, che ci hanno fornito in esclusiva i dati sull'impatto economico delle istituzioni e del personale militare in regione, assume maggiore importanza oggi per la scelta di aumento della spesa militare avviata in questi giorni a livello nazionale e per la decisione dell'Unione Europea di puntare all'autonomia strategica”, spiega Cevolin.

“Modifiche alla disciplina del Golden Power, aumento della spesa militare, direzione verso la sovranità digitale europea (Macron e Draghi nel recente editoriale del Financial Times) e autonomia strategica quasi una parola d'ordine nei vertici e nelle istituzioni europee costituiscono oggetto di studio per circa il 30 per cento del Master dell’Ateneo e sono il plusvalore delle conoscenze aggiornate messe a disposizione nell'anno di studio di vertici delle forze armate e delle forze dell'ordine e di grandi e medie imprese del nostro Paese, destinatari della iniziativa di formazione tutta online”.

Per partecipare in presenza al XXVI Corso di geopolitica inviare una e-mail con i propri dati (cognome, nome, indirizzo di residenza, telefono cellulare) a guglielmo.cevolin@uniud.it.

Il corso è fruibile online perché tutte le lezioni sono caricate sul canale video di Historia su youtube.