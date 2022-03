Interreg, 88,6 milioni a turismo ed economia circolare

Economia circolare, cultura e turismo sostenibile, innovazione, cooperazione tra cittadini: sono queste le direttrici principali su cui punta la programmazione Interreg Italia - Slovenia il cui Programma 21-27, che conta su 88,6 milioni di euro, è stato approvato in via preliminare dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli.

"La proposta di Programma è il risultato del negoziato tra le componenti italiane in rappresentanza di Stato, Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la Slovenia. Il negoziato ha preso avvio formale con la prima riunione della task force a fine 2019 e si è sviluppato in ulteriori 24 riunioni di cui l'ultima lo scorso 23 marzo" ha spiegato Zilli, annunciando che "l'area interessata dal programma è la stessa del 2014-2020, ovvero include tutto il nostro territorio regionale, la provincia di Venezia e cinque regioni statistiche per la Slovenia (Primorsko-Notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška e Goriška). Le risorse ammontano a oltre 88,6 milioni di euro, di cui quasi 71 da fondi Fesr e la restante quota da cofinanziamento nazionale".

Zilli si è detta soddisfatta delle scelte di indirizzo della programmazione "che sono complementari agli obiettivi strategici che ci siamo dati con l'intera programmazione europea oltre che con il Piano nazionale di ripartenza e resilienza. Più del 45 per cento delle risorse, circa 32 milioni di euro, andranno infatti a rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile; il 37,44 per cento, quindi circa 26 milioni e mezzo, serviranno a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia circolare, la biodiversità e le infrastrutture verdi. Le rimanenti quote saranno indirizzate per circa il 10 per cento, ovvero quasi 7 milioni, alla capacità di ricerca e di innovazione e all'introduzione di tecnologie avanzate; mentre l'8 per cento circa, ovvero 5 milioni e mezzo, andranno alla gestione e alla cooperazione nell'area di programma".

Spiccano all'interno del piano alcune specifiche progettualità innovative. Con 3,5 milioni ciascuno vengono finanziati sull'intera area di programma tre progetti strategici: Adrioncycletour, che punta alla realizzazione di una rete di piste ciclabili nell'area adriatico-ionica, gestito come capofila dal servizio Programmazione finanziaria della direzione centrale Infrastrutture e territorio regionale; il progetto Geoparco per lo sviluppo di una offerta turistica integrata di nicchia; il progetto per la tutela e promozione dell'area costiera e marittima finalizzato alla salvaguardia della biodiversità anche nei siti di Natura 2000.

Da segnalare infine il finanziamento dei progetti people-to-people, finalizzati a rafforzare i legami tra i cittadini dell'area di programma. Si tratta di progetti di importo ridotto (fino a 50mila euro), da attuare con modalità semplificate. Il programma sarà ora presentato alla Commissione europea e dovrà anche essere illustrato al Consiglio delle autonomie locali e alla Commissione V del Consiglio regionale.