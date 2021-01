Interreg Italia-Slovenia, progetti per una crescita sostenibile

"I risultati finora raggiunti dal programma Interreg Italia-Slovenia fanno ben sperare in proficue collaborazioni future affinché, grazie alla messa in campo di risorse umane specializzate e di dotazioni strumentali ad hoc, si rispettino gli Accordi di Parigi e venga potenziata la diffusione delle energie rinnovabili a favore dell'ambiente e per attività più sostenibili. Questo sarà possibile introducendo nuove 'regole' per rendere meno inquinanti i processi produttivi, potenziando i trasporti pubblici e su rotaia, diffondendo maggiormente l'economia circolare: temi che il programma ha sempre sostenuto e finanziato, creando le condizioni per promuovere la capacità di innovazione, vero motore per una crescita sostenibile e green".

Lo ha sottolineato l'assessore alle Finanze con delega alla programmazione Interreg tra Italia e Slovenia della Regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, durante l'evento annuale dedicato al programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 'Esperienza verso nuovi paradigmi di cooperazione', organizzato dall'Ufficio del governo della Repubblica di Slovenia per lo sviluppo e la politica di coesione europea (Svrk), Info-Point sloveno, in collaborazione con l'Autorità di gestione del programma, incardinata presso la Regione Friuli Venezia Giulia, e la Facoltà di management dell'università del Litorale (Univerza na Primorskem).

L'assessore regionale, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha espresso soddisfazione per i risultati illustrati oggi e ottenuti da alcuni progetti cofinanziati dall'Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 in risposta ai nuovi obiettivi del Green Deal europeo, con particolare riguardo alla transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio.

"Il programma, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, - ha ricordato Zilli - è uno dei principali strumenti della cooperazione territoriale europea (Cte) che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e per il conseguimento della coesione economica e sociale del territorio transfrontaliero".

"Promuovere il Green Deal europeo - ha concluso Zilli - significa attuare delle misure più sostenibili e meno dannose per l'ambiente. Nelle intenzioni della Commissione Europea, il Green Deal consentirà di creare un'economia di mercato moderna, dove le emissioni di gas serra saranno azzerate e la crescita sarà sganciata dall'utilizzo delle risorse naturali. Si tratta di un progetto molto ambizioso, che interesserà direttamente decine di milioni di persone e che ha l'ulteriore ambizione di dare il buon esempio nella lotta per contrastare il cambiamento climatico".

Durante il meeting telematico sono state presentate le buone pratiche sviluppate dalla partnership di quattro progetti nel campo della promozione e dell'innovazione, con l'obiettivo di condividerne i risultati e coglierne i suggerimenti per promuovere la capacità di innovazione in chiave futura.

Nel dettaglio si tratta di Nuvolak 2 (strumenti di marketing innovativi per la competitività globale delle Pmi nell'area transfrontaliera), Cab (un nuovo modello di accelerazione transfrontaliero per startup e Pmi), BioAPP (per ridurre l'uso di plastiche usa e getta con l'aiuto dei biopolimeri) e Retracking (volto a creare le condizioni per il passaggio da un'economia lineare a un'economia circolare). Oltre a questi, è stato illustrato il progetto AlpBioEco, per lo sviluppo di pratiche commerciali per la bioeconomia, che rientra nel progetto del programma transnazionale Alpine space.