Interreg Italia-Slovenia, via libera del Cal

L'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli ha espresso soddisfazione per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio delle autonomie locali della proposta di programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 elaborata dalla Giunta regionale.

Un programma che sfiora gli 89 milioni di euro (per la precisione 88.623.329,00 euro) che, come ha sottolineato Zilli, punta a promuovere le specializzazioni intelligenti, le tematiche ambientali, la transizione verso un'economia circolare, la riduzione di tutte le forme di inquinamento e il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Dopo aver ricordato che la nostra Regione, grazie alla grande professionalità dei propri tecnici e uffici, è tra le prime in Italia per capacità di utilizzo dei fondi europei nel pieno rispetto di tempistiche e obiettivi comunitari, l'assessore alle Finanze ha sottolineato che questo stesso spirito ha guidato l'Amministrazione regionale nella predisposizione del programma di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2021-2027.

"Il nuovo Interreg Italia-Slovenia - ha rimarcato Zilli - rappresenta un'occasione importante non solo per l'ottimo lavoro svolto negli anni passati, ma anche alla luce di un evento straordinario per il Friuli Venezia Giulia come Nova Gorica e Gorizia Capitale della cultura europea nel 2025. Una manifestazione eccezionale per far conoscere e valorizzare la proposta turistica, sportiva e culturale di eccellenza dell'intera regione".

Per l'assessore alle Finanze si tratta di una sfida ambiziosa ma che il Friuli Venezia Giulia è in grado di vincere grazie alla stretta collaborazione con gli enti locali e le amministrazioni comunali.