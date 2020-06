Interrogazione sul futuro della Dm Elektron

"È molto grave che un'azienda impegnata in un settore strategico come la Dm Elektron sia una delle pochissime a non aver ripreso la produzione dopo la fine del lockdown, lasciando i lavoratori e le loro famiglie nella peggiore delle incertezze". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), annunciando di aver depositato oggi un'interrogazione a risposta immediata in vista di una delle prossime sedute del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Honsell chiede indicazioni in merito "alla vicenda della Dm Elektron i cui lavoratori, a partire da domani, faranno un picchetto permanente davanti all'ingresso dello stabilimento per protestare contro l'incertezza del loro futuro".

"Ho depositato questa interrogazione, perché ritengo necessario che chi guida la Regione Fvg non trascuri di seguire con attenzione gravi vicende come queste. Anche perché - conclude Honsell - nel recente passato l'azienda era già stata protagonista di operazioni di delocalizzazione delle attrezzature".