Interrogazione sulla nave-Covid a Trieste

"Sorgono dubbi sul fatto che la nave sia l'unica soluzione praticabile per ottenere il risultato della separazione dei contagiati dai sani, a meno che in effetti il ritardo nell'adozione di altre e più tempestive misure non ponga la Regione nella condizione di essersi privata di alternative, quali convenzioni con alberghi o ristrutturazione di spazi preesistenti, come avvenuto in altre regioni non bagnate dal mare". Lo scrive la deputata Debora Serracchiani (Pd) in un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza e al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, sull'intenzione della Regione Fvg di utilizzare una nave per trasferirvi dalle case di riposo di Trieste anziani contagiati dal Covid-19.

La parlamentare innanzitutto chiede ‎"se i Ministri abbiano ricevuto dalla Regione FVG tutte le informazioni utili ad approfondire e valutare la congruità tecnica, economica e ovviamente sanitaria del progetto "nave - lazzaretto" e, se sì, di conoscere tutti gli aspetti tecnici ed economici forniti, inclusi i soggetti tecnico-scientifici estensori". ‎Serracchiani chiede inoltre "se i Ministri, alla luce degli eventuali approfondimenti già condotti dai propri Uffici, ritengano opportuna e giustificata dall'urgenza la scelta di allestire una nave per contagiati, posto che il 9 marzo veniva emanato il Dpcm che bloccava spostamenti e assembramenti".