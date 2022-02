Invasione dell’Ucraina, prima giornata di negoziati

La prima giornata di negoziati tra Ucraina e Russia al confine bielorusso, sulle rive del fiume Prypyat, si sono conclusi. A quanto si apprende, le delegazioni stanno ritornando nelle rispettive capitali per consultazioni in attesa di un ‘secondo round’ che si dovrebbe tenere nei prossimi giorni.

"Abbiamo trovato alcuni punti su cui è possibile trovare un terreno comune", ha detto il negoziatore russo Vladimir Medinsky al termine dei colloqui di oggi con Kiev al confine bielorusso.

Il lavoro delle diplomazie, purtroppo, non ferma purtroppo le armi. In serata sono state segnalate forti esplosioni a Kiev. Diversi attacchi anche a Kharkiv, che sarebbero stati respinti secondo fonti ucraine.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha sentito al telefono il presidente russo Vladimir Putin che si sarebbe impegnato a "sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni", secondo quanto riferito dall’Eliseo. Nella telefonata, Putin ha dato "il suo accordo a restare in contatto nei prossimi giorni per prevenire l'aggravamento della situazione", come proposto da Macron.

Mentre sale l'allarme sul numero degli uccisi negli scontri - l'Onu parla di 102 civili morti, tra cui sette bambini, ma il bilancio reale delle vittime potrebbe essere molto più alto - il presidente ucraino Zelensky annuncia la creazione di una nuova unità denominata 'Legione internazionale', con migliaia di richieste da parte di stranieri.

Nel frattempo, da domenica mattina, sono proseguiti gli arrivi di donne e bambini in fuga dalla guerra, in particolare dal valico di Fernetti. Oltre 500 gli ingressi registrati dalle forze dell’ordine, che prestano anche assistenza a chi ne avesse bisogno dopo il lungo viaggio. Il flusso, finora, è arrivato con autobus di linea rumeni, ma anche con mezzi ucraini. La maggior parte delle persone è diretta da parenti e amici.

Non mancano le auto private, sulle quali viaggiano famiglie intere composte da entrambi i genitori e figli, anche se gli uomini in grado di combattere non possono uscire dal Paese. Le auto si fermano per i controlli e riprendono poi il viaggio verso destinazioni nazionali ma anche estere.

Quello dei minivan, invece, sarebbe un nuovo fenomeno e, secondo alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine, non si esclude che possa trattarsi in qualche caso di una sorta di taxi non autorizzato che trasporta persone dal confine con la Polonia a una destinazione europea.

Una decina di persone questa mattina è stata accolta a Udine, dopo un rocambolesco viaggio in fuga da Odessa.