Invasione dell’Ucraina, ripartono i colloqui

Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terranno nella regione di Brest, in Bielorussia, al confine con la Polonia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato dall’agenzia russa Tass. I colloqui, già rinviati ieri, dovrebbero iniziare attorno alle 15 ora italiana. La Russia, ha aggiunto, porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina. Proprio a Brest, il 3 marzo 1918, venne firmata la pace fra le potenze centrali e la Russia di Lenin, che sancì l’uscita di Mosca dalla Grande Guerra.

Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, in una conferenza stampa, si dice certo che sarà trovata una soluzione: "Sono sicuro che l'isteria diminuirà e che l'Occidente supererà la sua frenesia". Lavrov ha accusato gli Usa e l’Occidente di considerare una guerra nucleare. “Noi non la vogliamo. Se dispiegheranno armi nucleari contro di noi, affronteremo la situazione. La Russia non permetterà che siano violati costantemente i suoi interessi”.

Non si fermano, intanto, i bombardamenti. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video sottolineando che le linee di difesa stanno resistendo, nonostante non ci sia stata tregua nella notte nei bombardamenti delle città. "Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà", ha aggiunto Zelensky.

I missili russi hanno colpito ancora obiettivi civili, stazioni tv e università. Parà sono entrati a Kharkiv, Mosca ha conquistato Kherson mentre Mariupol, importante centro portuale nel sud del Paese, tra Donbas e Crimea, è sempre circondata e senz'acqua. Sotto le bombe a Kharkiv è morta anche un'osservatrice Osce, Maryna Fenina, cittadina ucraina membro della Missione speciale di monitoraggio nel Paese dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

All’ottavo giorno dall’inizio del conflitto, un milione di persone hanno già lasciato il Paese. Lo ha reso noto in un tweet l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi. "In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi verso i Paesi vicini. Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria vitale", scrive Grandi nel tweet.

Finora, dall'inizio del conflitto ci sarebbero almeno 2.000 vittime civili, secondo il governo ucraino. Almeno 277 quelle accertate dall'Onu. La Polonia ha accolto più di 575.000 persone dall'inizio del conflitto.

Non si ferma il flusso ai valichi confinari di Fernetti e Tarvisio dove, a ieri, erano già 3mila i transiti, sopratutto di donne e bambini, nella maggior parte dei casi diretti da parenti e amici. Sono stati predisposti punti di ristoro alla frontiera, organizzati dalla Protezione civile regionale, e da questa mattina, oltre alle forze dell'ordine, sono presenti anche i rappresentanti dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati.