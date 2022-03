Invasione dell'Ucraina, attesa per i nuovi negoziati

Si avvita ancora la situazione dell’invasione dell’Ucraina, dove ormai si combatte da sette giorni. Dopo l’annuncio del secondo round di colloqui previsto per oggi, al confine tra Bielorussia e Polonia, questa mattina da varie fonti era stato definito "improbabile" un incontro tra la delegazione russa e quella ucraina in giornata. Poi, invece, è arrivata la conferma che il tavolo si terrà, anche se non è ancora chiaro dove. I rappresentanti delle due parti dovrebbero essere gli stessi di lunedì.

Nel frattempo, i militari russi affermano di aver conquistato la città strategica di Kherson, nel sud del Paese. Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite nei cannoneggiamenti russi su Kharkiv: lo rende noto il sindaco della città del nord-est dell'Ucraina, dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi. Assediata da giorni anche la città di Mariupol, importante porto commerciale situata in posizione strategica tra Donetsk e la Crimea.

L’offensiva russa accelera anche su Kiev, dove ieri pomeriggio le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv. La colonna di mezzi militari di Mosca - blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici - lunga secondo le immagini satellitari più di 60 chilometri continua ad avanzare verso la capitale.

Complessivamente, le fonti ucraine parlano di almeno duemila civili morti.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fatto appello agli ebrei di tutto il mondo perché non restino in silenzio di fronte all'attacco russo all'Ucraina. "Mi sto rivolgendo ora agli ebrei nel mondo. Non vedete quello che sta succedendo? Per questo è importante che milioni di ebrei in tutto il mondo non restino in silenzio proprio ora", ricordando come "il nazismo è nato nel silenzio".

"Quindi gridate la morte dei civili. Gridate per la morte degli ucraini", ha esortato Zelensky, egli stesso di famiglia ebraica. Ieri il razzo che ha colpito la torre della Tv a Kiev ha danneggiato il memoriale della Shoah di Babyn Yar. “I russi con la loro invasione stanno cercando di cancellare l'Ucraina, il Paese, la sua storia", ha detto in un discorso in diretta tv il presidente ucraino.

La Commissione europea attiverà oggi la direttiva per la protezione temporanea per dare assistenza immediata alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Agli sfollati sarà concesso un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro. “Dall'invasione militare russa dell'Ucraina, oltre 650mila persone sono fuggite nei vicini Stati membri dell'Ue”, dice la Commissione. “Tutti coloro che fuggono dalle bombe di Putin sono i benvenuti in Europa”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.